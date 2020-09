MotoGp, Aleix Espargaró: "Chiudiamo il cerchio"

Il circus della MotoGp si prepara alla sua seconda “doppietta” stagionale. Dopo le due tappe in Austria, sarà il Misano World Circuit Marco Simoncelli ad ospitare il Motomondiale per due gare consecutive.

Aprilia giocherà quindi in casa, su uno dei pochi tracciati dove è stato possibile svolgere dei test con la rinnovata RS-GP 2020. Oltre al nuovo asfalto, da mettere alla prova durante un weekend di gara, si segnala anche il ritorno del pubblico sugli spalti, seppure in forma limitata nel rispetto delle disposizioni anti-COVID.

“Le prime gare mi hanno confermato quello che mi aspettavo dopo i test invernali, ovvero che la nuova RS-GP è un enorme passo in avanti per Aprilia – ha detto Aleix Espargaró -. Detto questo, non siamo ancora riusciti a sfruttare al meglio il potenziale che abbiamo a disposizione, in ogni weekend c’è stato qualche fattore che ci ha portato a risultati non in linea con quello che è il mio feeling in sella. Misano, una pista dove la nostra moto funziona bene e dove abbiamo fatto dei test, potrebbe essere l’occasione giusta per chiudere il cerchio e puntare alle posizioni che meritiamo”.

