MotoGp, Aleix Espargaró non nasconde le proprie ambizioni

Con una grande qualifica, anticipata dalle buone prestazioni mostrate in tutte le sessioni di prova, Aleix Espargaró ha portato la Aprilia RS-GP in terza fila con il settimo tempo. I distacchi sono ridottissimi, come accaduto durante tutto il weekend, e prospettano una gara tirata fino alla bandiera a scacchi. Che, stando alle previsioni, dovrebbe sventolare sotto un sole decisamente anomalo visto il periodo.

“Questa mattina quando ho visto la pioggia prima delle FP3 mi sono preoccupato, perché sapevo di poter lottare per l’accesso alla Q2 – ha osservato il centauro catalano -. Fortunatamente negli ultimi minuti la pista si è andata asciugando e sono stato uno dei pochi a migliorare, un solo decimo ma abbastanza per entrare in top-10. Anche in qualifica le cose non sono state semplici, con la prima gomma l’asfalto era ancora umido ma con la seconda, fortunatamente, sono riuscito a far segnare un buon tempo. Domenica mi aspetto di vedere molti piloti vicini, nessuno sembra in grado di scappare se non Franco e Taka. Voglio partire bene e rimanere nel gruppo, perdiamo qualcosa in accelerazione ma credo di poter essere della partita per un buon piazzamento”.

OMNISPORT | 14-11-2020 19:01