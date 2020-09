MotoGp, Alex Crivillé: "Valentino Rossi può essere felice per molte ragioni"

Alex Crivillé, sulla rubrica che tiene su ‘Marca’, ha elencato i motivi per cui Valentino Rossi può essere molto soddisfatto per quanto si è visto in Romagna domenica.

“Può essere felice per molte ragioni dopo la prima gara di Misano – racconta il campione del mondo del 1999 nella classe 500 -. In primo luogo, per la sua grande prestazione: ha sfiorato il podio, davanti ai suoi tifosi. Poi per la vittoria del suo allievo della VR46 Academy Franco Morbidelli seguito in classifica da un altro allievo del ‘Dottore’, Pecco Bagnaia, che con questo risultato si avvicina sempre di più alla Ducati ufficiale. E infine per la vittoria del fratello Luca Marini in Moto2, davanti a Marco Bezzecchi: altri due membri della sua accademia e dello Sky Racin Team VR46”.

