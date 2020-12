MotoGp, Alex Marquez non si sente retrocesso

Alex Marquez nel 2021 correrà per il team LCR, satellite della Honda: “Non è un passo indietro come dicono alcuni. Sarò ancora nella categoria e lotterò per tornare nel team Repsol, dove mi sono sentito a mio agio, molto amato. Tutti hanno aiutato a non farmi pesare il debutto e tutti hanno contribuito a farmi raggiungere l’obiettivo, ovvero mantenere un trattamento da pilota Honda”, sono le parole al quotidiano Sport.

“Il mio contratto con LCR non cambia di una virgola rispetto a quello che avevo nel 2020. Per me è un’opportunità incredibile, e la squadra è più piccola e familiare. Può essere adatta al mio carattere e con Nakagami c’è una sana rivalità fin dalle categorie minori: lui quest’anno è andato forte e sarà il mio riferimento per continuare a crescere e per migliorare nelle qualifiche“.

27-12-2020