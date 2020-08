MotoGp, Alzamora torna sul 'caso Marquez'

Il manager di Marc Marquez, Emilio Alzamora, è tornato a parlare della situazione del suo assistito. Lo ha fatto con Sky Sport.

“Sì, è logico, ma il medico di fiducia di Marc aveva dato le prime indicazioni, il pilota non è stupido, segue il suo medico, ma ormai è andata così…. Ora i tempi necessari per il decorso sono chiari, questo è l’importante” ha risposto, quando gli è stato chiesto se, con il senno di poi, avrebbero fatto scelte diverse.

“Ora Marc è più tranquillo – ha aggiunto Alzamora -. Sta bene, è sereno, come ha spiegato Puig: dopo quello che è successo è normale che venissero valutate altre opinioni per non sbagliare ancora. Ora c’è una linea, Marc sa che passi deve seguire per tornare al 100% della forma”.

OMNISPORT | 23-08-2020 11:47