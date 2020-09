MotoGp: Andrea Dovizioso, arriva una nuova proposta per il 2021

Il futuro di Andrea Dovizioso è ancora tutto da scrivere. Ed ecco che Valentino Rossi si porta avanti. “Collaudatore da noi? Firmo subito! Ma spero proprio che non smetta, perché è forte forte ed è ancora giovane”.

Il ravennate incamera il complimento e spiega: “Non ho ancora preso alcuna decisione, ma non correrò tanto per correre. Cosa non ha funzionato con Ducati. Lo dirò in futuro”.

“Non è un grosso problema correre continuamente, quattro giorni tra una gara e l’altra sono sufficienti per recuperare – aggiunge Dovi -. Nessuno è stato costante, alti e bassi per tutti. L’asfalto di Misano nuova creerà una situazione nuova. Sono sicuro che andrà meglio dello scorso anno, ma ogni gara è a sé”.

OMNISPORT | 10-09-2020 18:02