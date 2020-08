MotoGp, Andrea Dovizioso chiede più severità

Andrea Dovizioso, che domenica cercherà di strappare la leadership del campionato MotoGp a Fabio Quartararo, auspica una maggiore severità da parte dei commissari di gara del Motomondiale.

“Il loro lavoro non è facile ma forse si può migliorare nella gestione delle penalità, soprattutto quelle che vengono inflitte quando si esce dalla pista. Tutti staccano più forte e vanno oltre il limite perché sanno che c’è l’asfalto, con la ghiaia la situazione sarebbe diversa: per questo, secondo me, le penalità dovrebbero essere ancor più pesanti” ha affermato il ducatista nel corso della conferenza stampa di presentazione del Gp della Stiria della classe regina.

