Aprilia vuole Bagnaia, Rivola sogna un dream team Italia con Bezzecchi ma c'è già Yamaha forte su Pecco

Aprilia tenta il colpo di mercato piloti in MotoGP: prendere Bagnaia in uscita da Ducati per formare una coppia tutta italiana con Bezzecchi ma per avere Pecco, Rivola deve battere la concorrenza di Yamaha

Ancora una decina di giorni e poi la MotoGP farà sul serio. Prima i test di Buriram nel fine settimana e poi si accenderanno le luci del Motomondiale 2026 col Gp di Thailandia sempre sulla stessa pista. Ma è sempre di attualità mai come quest’anno il mercato piloti. L’Aprilia vuole fortemente Bagnaia. Il due volte campione del mondo della classe regina, in uscita da Ducati è un pezzo pregiato, ma c’è già Yamaha su di lui ed allora è testa a testa. Tutti vogliono Pecco tranne Borgo Panigale…

Il borsino del mercato piloti MotoGP

Il mercato piloti MotoGP è pronto a esplodere. In attesa che Ducati annunci il rinnovo biennale del contratto di Marc Marquez, c’è davvero tanto che bolle in pentola. A cominciare da un altro annuncio nel cassetto di Borgo Panigale, la firma di Pedro Acosta. Due tasselli che si vanno ad aggiungere al rinnovo già ufficializzato di Bezzecchi con Aprilia e al passaggio, dato per fatto, di Quartararo da Yamaha a Honda.

Al momento senza moto per il 2027 Bagnaia ha iniziato per sua stessa ammissione a guardarsi intorno alla ricerca di un’altra squadra insieme al suo agente Gianluca Falcioni, ha condotto le trattative con discrezione.

Bagnaia e la trattativa con Yamaha

Bagnaia ha chiarito durante i test di Sepang che non avrebbe corso per un team satellite spegnendo all’origine ogni possibilità di vederlo restare con Ducati, magari con il Team VR46 del suo mentore Valentino Rossi. A farsi avanti allora è stata la Yamaha che perderà El Diablo Quartararo, come detto in direzione Honda. Fino a pochi giorni fa tutto faceva pensare che la casa giapponese potesse riunire nella sua formazione per il 2027 e il 2028 gli ultimi due campioni del mondo della MotoGP: Jorge Martín e lo stesso Pecco.

Aprilia irrompe su Pecco, team tutto italiano con Bezzecchi

Bagnaia-Yamaha sembrava cosa fatta o quasi ma nelle ultime ore, secondo le indiscrezioni riportate da Motorsport.com Spagna, Aprilia è tornata forte su Pecco (c’era stato un ammiccamento in tempi non sospetti) con un’offerta importante e la consueta capacità persuasiva del suo CEO, Massimo Rivola.

Il budget a disposizione del Gruppo Piaggio è decisamente inferiore a quello della Yamaha, ragion per cui anche la trattativa con Quartararo si sia arenata, ma l’uscita di Martin a fine anno, andrà a liberare un cospicuo ingaggio che potrebbe essere messo a budget per allettare Bagnaia.

Bezzecchi-Bagnaia che squadra!

Aprilia prova così a formare un dream team tutto tricolore con Bagnaia e Bezzecchi, come del resto aveva fatto un paio di anni fa la stessa Ducati con Pecco e Bastianini. Peraltro il torinese e il Bez sono anche amici e compagni di squadra nella VR46 Riders Academy.

Marco potrebbe convincere l’amico Pecco, oltre ovviamente ai progressi fatti da dalla RS GP negli ultimi anni, sicuramente una base migliore della nuova M1 V4 Yamaha. Rivola conta anche su una questione di orgoglio visto che Yamaha ha contattato prima Martin di Bagnaia, un dettaglio che potrebbe avere un certo peso nelle trattative.