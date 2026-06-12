Rivola e le spine Aprilia: clima teso con Martin e rebus mercato Marini o Fernandez. Bulega parla da pilota MotoGP

Resa dei conti in casa Aprilia dopo la maxi caduta provocata da Martin in Ungheria tirando giù anche Bezzechi, Rivola deve ricucire i rapporti interni col pilota spagnolo e decidere il 4° pilota per Trackhouse. Da Misano Bulega si sente già pilota Ducati MotoGP 2027

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

La MotoGP si concede una settimana di sosta lasciando spazio al grande happening della Superbike a Misano. Quella SBK che Nicolò Bulega sta dominando in attesa di essere “premiato” con un posto in VR46 il prossimo anno. Parla già da pilota della classe regina. Lui pare un posto ce l’abbia assicurato. Non così Luca Marini e Raul Fernandez che stando alle ultime di radio mercato si contendono l’ultima carena di Aprilia Trackhouse. Una delle spine di Massimo Rivola che deve ancora

Aprilia, clima testo tra Jorge Martin e il team

La carambola innestata da Jorge Martin in Ungheria ha lasciato qualche strascico in casa Aprilia. E non poteva essere altrimenti visto che con quella frenata improvvida lo spagnolo ha messo fine in un colpo alla sua di gara ma anche a quella di altri 4 piloti compreso proprio due Aprilia, Raul Fernandez e soprattutto il leader del Mondiale Bezzecchi. Il 25-0 rifilato da Marquez ai due alfieri di Noale è un colpo che rimette in gioco Marc e la Ducati.

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Rivola ha impedito al Bez e Martinator di parlare al Balaton Park. Ha parlato lui tirando le orecchie allo spagnolo che poi ha chiesto scusa sui social. Ma dalla Spagna arrivano indiscrezioni secondo cui il clima all’interno del team sia teso. Il giornalista spagnolo Diego La Cave scrive: “Quello che mi raccontano è che giovedì a Brno, dopo le critiche di Massimo Rivola a Jorge, cercheranno di dare un’immagine di unità ritrovata ma i rapporti dentro al team restano difficili”. Considerando anche che Martinator a fine stagione farà le valigie e andrà in Yamaha e che già lo scorso anno, da infortunato, aveva forzato il suo passaggio a Honda.

Chi tra Marini e Raul Fernandez in Trackhouse

Altra questione non di poco conto sempre in casa Aprilia riguarda il mercato MotoGP. Dati per scontati Bezzecchi e Bagnaia nel team ufficiale, in attesa del crisma di ufficialità, quando si sbloccherà la questione rinnovo accordo Dorna-Costruttori, c’è da completare la line up della squadra satellite Trackhouse.

La tuta di Ogura, in direzione Yamaha, la vestirà con quasi certezza Enea Bastianini. Per il secondo nome è sprint a due, anzi a tre. Il contratto di Raul Fernandez è in scadenza 2026 e nessuno gli ha ancora comunicato alcuna decisione sul futuro. Ma lo spagnolo va forte, ha già vinto, sia in gara che nella Sprint, l’ultima al Mugello.

Raul resta favorito. Anche se, secondo alcuni rumors, Rivola vorrebbe sfidare la Ducati sul fronte dei piloti italiani e avere una line up tutta azzurra. In quel caso il profilo ideale sarebbe Luca Marini, in uscita dalla Honda. Terza opzione: se il team satellite Aprilia decidesse di puntare su un rookie come già fatto con Ogura, il nome buono potrebbe essere Manu Gonzalez, attuale leader del Mondiale Moto2.

Da Misano Bulega parla già da pilota Ducati MotoGP

Impegnato ad allungare all’infinito la sua striscia, appunto oramai infinita, di successi in Superbike, Nicolò Bulega da Misano dove fa tappa il campionato SBK nel fine settimana parla già quasi da pilota MotoGP. La promozione nel Team Ducati VR46 il prossimo anno sembra scontata.

“Abbiamo delle novità sul futuro ma non posso dirvi nulla“

Così Bulegas al sito ufficiale della Superbike mentre a Sky ha detto: “Sento di avere il supporto di Ducati in questa fase, magari anche oltre la Superbike, e questo mi dà molta motivazione. Il mio sogno è sempre stato quello di arrivare in MotoGP, stiamo lavorando in quella direzione e speriamo di riuscirci”.