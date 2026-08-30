MotoGP Aragon, Classifica Piloti dopo il Gran Premio: Marquez a un passo dalla vetta crea scompiglio tra gli Aprilia

Marc Marquez si prende praticamente tutto ad Aragon, conquistando prima la Sprint Race e poi la gara lunga: successi che lo spingono in una classifica che sta cambiando, scompaginata dal pluricampione del mondo

Marc Marquez prosegue la sua rimonta trovando un assist formidabile sul circuito di casa, quello del Motorland di Aragon che al momento gli ha regalato otto successi in carriera: l’ultimo questo fine settimana, dove per la terza volta di fila nelle altrettante ultime stagioni ha conquistato sia la Sprint Race che la gara domenicale. Al culmine di un weekend dove ha duellato in particolare con Marco Bezzecchi, che da par suo si è concesso la pole e il nuovo record della pista dopo aver rivaleggiato anche su questo campo particolare con Marquez.

Marc Marquez sempre più proiettato nella corsa al titolo 2026

Al sesto giro della gara odierna lo spagnolo di Ducati si è messo alle spalle i problemi con l’abbassatore posteriore, azionato dopo il via nel tentativo poi riuscito di spodestare il poleman, e ha iniziato a scavare un solco via via sempre più profondo con l’inizialmente vicino Pedro Acosta, suo prossimo compagno di squadra e secondo al traguardo, e lo stesso Bezzecchi, scivolato terzo. Oltre a lasciarsi indietro l’attuale leader di campionato, Jorge Martin.

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A tal proposito, questo quarto successo stagionale proietta Marquez al secondo posto della classifica, a soli 19 punti di distanza dal connazionale su Aprilia. Orma il pilota Ducati ha lanciato la propria OPA sul campionato 2026, e mentre Fabio Di Giannantonio, che per la casa di Borgo Panigale è stato il più costante di risultati nella prima parte di stagione, sta cedendo ahilui il passo (oggi ha chiuso settimo a 23 secondi di ritardo, conservando il quarto posto in classifica ma con soli 5 punti di vantaggio sull’assente Ai Ogura), la stessa Ducati ha ritrovato in Marquez la testa d’ariete per demolire le difese erette dalla concorrenza di Noale.

Martin resiste come leader di classifica, Bezzecchi sta ritrovando la costanza giusta

Sul fronte Aprilia Martin si è portato a casa dei punti preziosi per tenere ancora viva la sua leadership, sebbene sempre più minacciata dall’avanzare di Marquez che sta scalando progressivamente le posizioni. Dopo il trionfo su tutta la linea a Silverstone e il contestuale flop Ducati, la casa di Noale comunque resta sempre costante: solo Bezzecchi, per dire, è al quarto podio di fila, lui che arrivava da alcune settimane di tregenda dopo l’infortunio patito al Sachsenring e i postumi dell’intervento per rimediare al danno alla clavicola sinistra (più dei fastidi al ginocchio).

Il riminese è terzo, a -5 da Marquez e -24 dal compagno di squadra Martin, staccando a sua volta di 24 punti Di Giannantonio, che sta scivolando sempre più fuori dalla corsa al titolo (ormai ristretta a tre, salvo colpi di scena) alla pari dello sfortunato Ogura, che dovrà ora riprendere il ritmo.

Come vediamo si sta delineando una situazione sempre più precisa per quanto riguarda il Mondiale 2026, laddove la mina vagante Acosta, sesto a 67 lunghezze da Martin, ancora non riesce a capitalizzare il suo talento e una KTM che non lo sta tradendo. Lo spagnolo non riesce però ancora ad affondare il colpo per portarsi a casa la prima vittoria in MotoGP, almeno per ora.

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