MotoGP Aragon, Classifica Piloti dopo la Sprint Race: Marquez proietta la sua ombra su Bezzecchi e Martin

Il punto sul campionato e sulla classifica di MotoGP dopo la Sprint Race di Aragon: Jorge Martin resta leader, ma Marco Bezzecchi guadagna 2 punti. Incombe Marc Marquez, ora salito al terzo posto

Ad occhio, il fine settimana di Aragon si conferma come un duello privilegiato tra Marc Marquez e Marco Bezzecchi. Uniti dall’onomastica ma divisi dai fronti sportivi, uno Ducati e l’altro Aprilia (entrambi ufficiali), i due piloti si stanno sfidando a distanza lungo le varie sessioni, a cominciare da chi ha il record migliore. Al momento, su questo fronte la sta spuntando il riminese, primo pilota a scendere sotto l’1:45: un exploit realizzato nelle qualifiche, da cui è ovviamente uscito come poleman.

Marc Marquez domina nella Sprint e beffa Bezzecchi alla partenza

A sua volta Bezzecchi aveva stracciato il nuovo record che proprio questo fine settimana Marquez aveva realizzato, con un continuo rimpallarsi le migliori prestazioni su una pista amica dello spagnolo, che qui ha già vinto sette volte in carriera, di cui le ultime due nelle stagioni 2024 e 2025 dove ha fatto filotto anche con le Sprint. E questa striscia è proseguita oggi nella gara veloce che è stata teatro del dominio di Marc: scattato dalla prima fila ma terzo dopo il fratello Alex e Bezzecchi, l’ex Honda ha sverniciato quest’ultimo alla partenza prendendosi il comando alla prima curva, poi mai più mollato sino all’undicesimo e ultimo giro.

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Secondo posto per Alex Marquez, terzo per Bezzecchi: un po’ per uno non fa male a nessuno, e sia il pluricampione del mondo di Ducati che l’ambizioso alfiere di Aprilia sembra vogliano dividersi la posta di questo fine settimana nella comunità autonoma spagnola. Ora, al prossimo giro che sarà la gara di domani, chi la spunterà? O uscirà fuori un terzo incomodo?

Vero è che sia Marquez che Bezzecchi sono un po’ acciaccati: il primo con i disagi di lungo corso con la spalla destra, il secondo – che oggi ha sofferto anche la gomma posteriore soft – sta migliorando con la clavicola sinistra ma ha ancora qualche problema col ginocchio, sempre sinistro. Guai speculari per i due, ma che non impediscono comunque la capacità di far tremare i circuiti con le loro prestazioni.

Come cambia la classifica di MotoGP dopo la Sprint di Aragon

Intanto dalla Sprint abbiamo i primi riflessi in classifica. Fermo restando che Jorge Martin, oggi quinto con sei secondi di ritardo, mantiene la sua leadership cedendo giusto 2 punti al diretto inseguitore, il compagno di squadra in Aprilia Bezzecchi (siamo passati insomma da un -31 a un -29), Marc Marquez approfittando dell’assenza per questioni fisiche da risolvere di Ai Ogura (al suo posto Lorenzo Salvadori) è balzato al terzo posto, a 33 lunghezze di distacco da Martin (erano 40 prima di oggi).

Mattone dopo mattone, gara dopo gara, il pilota di Cervera sta proiettando la sua minacciosa ombra sui rivali di Aprilia. Ora come ora, è lui il Ducati più pericoloso per la casa di Noale, sia per blasone ed esperienza che per risultati effettivi sul campo. Fabio Di Giannantonio ha un po’ perso qualcosa del suo smalto di inizio stagione, con la caduta di oggi che lo fa arretrare al sesto posto in classifica, scavalcato in contumacia dall’assente Ogura.

Ma bisogna sottolineare che ci sono cinque piloti nelle prime posizioni racchiusi in 46 punti, mentre dal sesto in poi le distanze si fanno più importanti, come il -59 dalla vetta di Raul Fernandez, sesto, il -76 di Pedro Acosta, settimo, e il quasi drammatico -102 di un Francesco Bagnaia che deve lottare con la moto prima ancora che con gli avversari. E che deve ora pensare a chiudere questa stagione prima del balzo in Aprilia, laddove Fernandez e Acosta possono avere ancora margini sulla top 5 e magari sul podio.

MotoGP 2026, classifica aggiornata dopo la Sprint