MotoGP Aragon, Prove Libere 1: Marquez detta legge, Fernandez e Bezzecchi alle sue spalle. Flop Martin e Bagnaia

Si apre il fine settimana di Aragon con le Prove Libere 1 e le pre-qualifiche: nelle FP1 Marc Marquez conquista il miglior tempo, ma alle sue spalle incombono le Aprilia di Fernandez e Bezzecchi. Bene il rientro di Zarco, disastrosi Martin e Bagnaia

Marc Marquez comincia con il piede giusto il suo fine settimana al Motorland di Aragon, dove negli ultimi due anni con Ducati ha dominato sia nella Sprint che in gara, oltre a vincere in casa altre cinque volte in carriera: lo spagnolo di Ducati ha imposto il suo ritmo e la sua leadership nelle Prove Libere 1 sin dall’inizio, ma al di là di un fugace exploit di Pedro Acosta a ritagliarsi il loro spazio come dirette rivali sono state le Aprilia, sia con i piloti non ufficiali (Raul Fernandez infatti è secondo) che con quelli ufficiali (terzo posto per Marco Bezzecchi; male invece il leader di classifica Jorge Martin, 18esimo a un secondo e mezzo di ritardo).

Prove Libere 1, Marc Marquez subito in testa

A rompere il ghiaccio nella sessione che inaugura questo fine settimana nella comunità autonoma spagnola è stato Marc Marquez, che su gomme medie fissa il primo riferimento a 1:49.250, per poi migliorarsi scendendo sotto l’1:48 (1:47.763, per la precisione), seguito a 33 millesimi dal fratello Alex e a 482 da Pedro Acosta, issatosi provvisoriamente in testa prima che il pluricampione del mondo (e prossimo suo compagno di squadra nel team ufficiale Ducati) lo scalzasse.

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Nel primo quarto d’ora c’è stata anche una caduta per Fabio Di Giannantonio, ma per fortuna nulla di preoccupante (al limite per il pilota del team VR46 la necessità di utilizzare una seconda moto).

Bezzecchi sale sul podio, ma alla fine Fernandez si prende la piazza d’onore

Il maggiore dei fratelli Marquez nel frattempo continua a migliorarsi, limando il proprio miglior tempo a 1:47.532, sempre con Alex alla sue spalle, mentre al terzo posto virtuale compare Marco Bezzecchi (con la gomma media montata all’anteriore della sua Aprilia e un ginocchio sinistro ancora fastidiosamente dolorante, laddove la clavicola sta mostrando invece segni di miglioramento) con un ritardo di 657 millesimi (a riprova di come stesse andando forte Marquez).

Ma il riminese accorcia poi le distanze, restringendo il suo gap a 221 millesimi e portandosi così in seconda posizione dietro Marquez. Ma un altro Aprilia, anche se non con la moto ufficiale ma quella del team Trackhouse (dove è assente Ai Ogura per un intervento), mette a segno un’ulteriore prestazione di pregio: Raul Fernandez spodesta Bezzecchi e si porta al secondo posto con soli 35 millesimi dal campione del mondo di Ducati.

Fuori dalla top ten Bagnaia, che crolla al 20esimo posto

Si chiude così con questo colpaccio finale la sessione delle FP1: dietro a Marquez, Fernandez e Bezzecchi, l’altro Marquez, Alex, al quarto posto. Quinto Acosta, che chiude a 713 millesimi, seguito da Jack Miller, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, Fermin Aldeguer e Fabio Quartararo: una top ten di piloti tutti racchiusi in un secondo. Bene anche il rientrante Johann Zarco, che dopo l’infortunio riparte da un dignitoso undicesimo posto a 1,11 secondi. Disastrose le libere di Francesco Bagnaia: solo 20esimo, a 1,8 secondi dal compagno di squadra Marquez.

Prove Libere 1 Aragon , la classifica