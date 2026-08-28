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MotoGP Aragon, Prove Libere 1: Marquez detta legge, Fernandez e Bezzecchi alle sue spalle. Flop Martin e Bagnaia

Si apre il fine settimana di Aragon con le Prove Libere 1 e le pre-qualifiche: nelle FP1 Marc Marquez conquista il miglior tempo, ma alle sue spalle incombono le Aprilia di Fernandez e Bezzecchi. Bene il rientro di Zarco, disastrosi Martin e Bagnaia

5 min di lettura

Luca Santoro

Luca Santoro

Giornalista

Esperto di Motorsport ma, più in generale, appassionato di tutto ciò che sia Sport, anche senza il Motor. Dà il meglio di sé quando la strada fa largo alle due o alle quattro ruote

Marc Marquez comincia con il piede giusto il suo fine settimana al Motorland di Aragon, dove negli ultimi due anni con Ducati ha dominato sia nella Sprint che in gara, oltre a vincere in casa altre cinque volte in carriera: lo spagnolo di Ducati ha imposto il suo ritmo e la sua leadership nelle Prove Libere 1 sin dall’inizio, ma al di là di un fugace exploit di Pedro Acosta a ritagliarsi il loro spazio come dirette rivali sono state le Aprilia, sia con i piloti non ufficiali (Raul Fernandez infatti è secondo) che con quelli ufficiali (terzo posto per Marco Bezzecchi; male invece il leader di classifica Jorge Martin, 18esimo a un secondo e mezzo di ritardo).

Prove Libere 1, Marc Marquez subito in testa

A rompere il ghiaccio nella sessione che inaugura questo fine settimana nella comunità autonoma spagnola è stato Marc Marquez, che su gomme medie fissa il primo riferimento a 1:49.250, per poi migliorarsi scendendo sotto l’1:48 (1:47.763, per la precisione), seguito a 33 millesimi dal fratello Alex e a 482 da Pedro Acosta, issatosi provvisoriamente in testa prima che il pluricampione del mondo (e prossimo suo compagno di squadra nel team ufficiale Ducati) lo scalzasse.

Nel primo quarto d’ora c’è stata anche una caduta per Fabio Di Giannantonio, ma per fortuna nulla di preoccupante (al limite per il pilota del team VR46 la necessità di utilizzare una seconda moto).

Bezzecchi sale sul podio, ma alla fine Fernandez si prende la piazza d’onore

Il maggiore dei fratelli Marquez nel frattempo continua a migliorarsi, limando il proprio miglior tempo a 1:47.532, sempre con Alex alla sue spalle, mentre al terzo posto virtuale compare Marco Bezzecchi (con la gomma media montata all’anteriore della sua Aprilia e un ginocchio sinistro ancora fastidiosamente dolorante, laddove la clavicola sta mostrando invece segni di miglioramento) con un ritardo di 657 millesimi (a riprova di come stesse andando forte Marquez).

Ma il riminese accorcia poi le distanze, restringendo il suo gap a 221 millesimi e portandosi così in seconda posizione dietro Marquez. Ma un altro Aprilia, anche se non con la moto ufficiale ma quella del team Trackhouse (dove è assente Ai Ogura per un intervento), mette a segno un’ulteriore prestazione di pregio: Raul Fernandez spodesta Bezzecchi e si porta al secondo posto con soli 35 millesimi dal campione del mondo di Ducati.

Fuori dalla top ten Bagnaia, che crolla al 20esimo posto

Si chiude così con questo colpaccio finale la sessione delle FP1: dietro a Marquez, Fernandez e Bezzecchi, l’altro Marquez, Alex, al quarto posto. Quinto Acosta, che chiude a 713 millesimi, seguito da Jack Miller, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, Fermin Aldeguer e Fabio Quartararo: una top ten di piloti tutti racchiusi in un secondo. Bene anche il rientrante Johann Zarco, che dopo l’infortunio riparte da un dignitoso undicesimo posto a 1,11 secondi. Disastrose le libere di Francesco Bagnaia: solo 20esimo, a 1,8 secondi dal compagno di squadra Marquez.

Prove Libere 1 Aragon , la classifica

Pos. Pilota Team Tempo/ Distacco
1
M. Marquez
 Ducati Lenovo Team 01:47.532
2
R. Fernandez
 SuperFile Trackhouse MotoGP Team +0.035
3
M. Bezzecchi
 Aprilia Racing +0.221
4
A. Marquez
 BK8 Gresini Racing MotoGP +0.264
5
P. Acosta
 Red Bull KTM Factory Racing +0.713
6
J. Miller
 Prima Pramac Yamaha MotoGP +0.767
7
F. Morbidelli
 Pertamina Enduro VR46 Racing Team +0.847
8
F. Di Giannantonio
 Pertamina Enduro VR46 Racing Team +0.937
9
F. Aldeguer
 BK8 Gresini Racing MotoGP +0.966
10
F. Quartararo
 Monster Energy Yamaha MotoGP Team +1.108
11
J. Zarco
 Castrol Honda LCR +1.117
12
A. Rins
 Monster Energy Yamaha MotoGP Team +1.273
13
D. Moreira
 Pro Honda LCR +1.290
14
J. Mir
 Honda HRC Castrol +1.352
15
P. Espargaro
 Red Bull KTM Tech3 +1.477
16
T. Razgatlioglu
 Prima Pramac Yamaha MotoGP +1.574
17
L. Marini
 Honda HRC Castrol +1.582
18
J. Martin
 Aprilia Racing +1.591
19
B. Binder
 Red Bull KTM Factory Racing +1.789
20
F. Bagnaia
 Ducati Lenovo Team +1.875
21
E. Bastianini
 Red Bull KTM Tech3 +1.969
22
L. Savadori
 SuperFile Trackhouse MotoGP Team +2.785

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