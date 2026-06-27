Fermín Aldeguer è fuori dal Gran Premio d'Olanda. Il pilota del team Gresini Racing è stato dichiarato unfit to race dal Dottor Charte, medico ufficiale della MotoGP che lo ha visitato sabato mattina prima delle fp2. Lo spagnolo del Team Gresini era caduto rovinosamente alla curva 11 durante le pre qualifiche del venerdì pomeriggio e, dopo essere stato trasportato all'ospedale di Assen, gli era stata diagnosticata una frattura della vertebra T7

Questo il comunicato del Team Gresini: "A seguito di una revisione medica, Fermin Aldeguer è stato dichiarato non idoneo dal direttore del centro medico, Angel Charte. Ha subito una frattura alla vertebra T7, che sarà valutata nei prossimi giorni". Ai microfoni di Sky, Michele Masini sempre del team Gresini ha aggiunto: "Fermin andrà a Madrid, in un cento specializzato per questo tipo di fratture e capire il da farsi. Alex? I tempi sono molto buoni, sta bene"

La caduta del pilota di La Ñora, Murcia, è stata solo una delle tante, una scivolata che non sembrava particolarmente pericolosa finché non ha toccato la ghiaia. Passando dall'asfalto alla ghiaia della via di fuga, è stato catapultato fuori dalla pista, rotolando più volte e riportando dolori al petto e alla schiena, secondo quanto riferito venerdì dal suo team.

Anche il suo compagno di squadra, Alex Marquez è acciaccato dopo aver subito due cadute durante le prove libere. La seconda gli ha fatto male oltre a causare l'esposizione della bandiera rossa. Sebbene a tratti si temesse una nuova frattura alla clavicola destra infortunata a Barcellona, si è trattato solo di una contusione e di abrasioni al braccio sinistro. Il pilota catalano ha ricevuto l'idoneità medica per partecipare alle FP2, dopo le quali sarà rivalutato. Gresini rischia di restare senza piloti in Olanda.