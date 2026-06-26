Tante cadute nelle prequalifiche di Assen, a farne le spese i piloti del Team Gresini, Aldeguer e soprattutto Alex Marquez reduce già dalla brutta caduta di Barcellona. Come sta lo spagnolo e i qualificati al Q2, Bagnaia salvo per un pelo

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

La lingua batte dove il dente duole. Mai aforisma fu più azzeccato per il povero Alex Marquez. Brutta caduta per lo spagnolo durante le prequalifiche ad Assen. Su un corpo già martoriato dalle tante botte prese dalla rovinosa caduta di Barcellona di oltre un mese da cui si era ripreso rientrando la scorsa settimana a Brno senza correre Sprint e gara. Il pilota Ducati Gresini è stato portato in ambulanza al centro medico.

Per quanto riguarda la cronaca Bezzecchi miglior tempo della sessione con Bagnaia che all’ultimo tentativo strappa il pass per il Q2 al pari degli altri big, Marc Marquez, Diggia, Acosta e Martin nella top ten dei qualificati.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Paura per Alex Marquez e Aldeguer, la caduta e come sta

Successo tutto o quasi nel finale delle prequalifiche di Assen. Dopo un primo avvertimento con la caduta nelle prime battute di Aldeguer, nel finale, a pochi minuti dalla fine della sessione è finito in ghiaia dapprima Jorge Martin e subito dopo Alex Marquez. Le condizioni del pilota Gresini sono sembrate da subito più gravi.

E non poteva essere altrimenti vista la dinamica della caduta: un brutto highside tra la 10 e la 11 per lo spagnolo prontamente soccorso dopo l’esposizione della bandiera rossa a poco più di 3 minuti dalla fine della sessione. Alex era rientrato una settimana a Brno dopo il brutto infortunio per un’altra rovinosa caduta, quella di Barcellona in pieno rettilineo dopo aver sfiorato la Ktm di Acosta che si era spenta a centro pista andandosi poi a schiantarsi sul muretto esterno.

Alex in Spagna si era rotto la clavicola. In Repubblica Ceca, aveva corso solo le libere, le prequalifiche e le qualifiche senza prendere parte alla Sprint e alla gara domenicale.

Come sta Aldeguer, Team Gresini decimato

Da valutare anche le condizioni di Aldeguer pure lui portato dal centro medico in direzione ospedale per gli accertamenti del caso. Fermín è stato protagonista di un grave incidente tra le curve 11 e 12. Era riuscito a far scivolare la sua Ducati, ma è rimbalzato sulla ghiaia e ha sbattuto due volte la testa. Si è rialzato un po’ scosso ed è stato portato in clinica.

Bezzecchi vola ancora, Bagnaia salvo per un pelo

Uno-due per Marco Bezzecchi nel venerdì di Assen. Dopo l’exploit al mattino, il Bez si prende anche le Pre-qualifiche: miglior tempo in 1:31.123, davanti a un’altra Aprilia, quella di Raul Fernandez e la Ktm di Pedro Acosta fresco di firma per Ducati. In Q2 ci vanno anche Ogura con l’altra Aprilia Trackhouse e Bagnaia che ha tirato dentro la sua Ducati all’ultimo tentativo, proprio dopo la bandiera rossa per Alex Marquez, sfruttando l’ultimo giro utile passando da 17° a 5°.

Passano il “taglio” anche Marc Marquez, Di Giannantonio, Bastianini pure lui come Bagnaia con un grande tempo in extremis con la Ktm Tech3, Martin e Alex Marquez che aveva fatto un gran bel tempo e di fatti è qualificato direttamente in Q2 semmai dovesse continuare il suo week end. Primo dei non qualificati Franco Morbidelli, 11°.

CONDIZIONI DI ALDEGUER E ALEX MARQUEZ IN AGGIORNAMENTO