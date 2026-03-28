Bezzecchi e Marini penalizzati, Marquez graziato: la nuova griglia di partenza del Gp di Austin MotoGP

Marco Bezzecchi e Luca Marini sono stati penalizzati per impeding durante le qualifiche del Gran Premio delle Americhe. I due piloti italiani hanno ricevuto 2 posizioni in griglia che sconteranno nella gara di domenica (e non nella Sprint) per aver ostacolato con “guida lenta” Marc Marquez nelle qualifiche. Lo spagnolo invece è stato assolto per l’episodio con Bastianini, così come Ogura per quello con Bagnaia
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Come cambia la griglia di partenza del GP Austin 2026
Con questa penalità, Bezzecchi che aveva fatto il 2° tempo in qualifica alle spalle del poleman Di Giannantonio scatterà domenica dalla quarta piazza in griglia. In prima fila quindi salgono di una posizione, Pedro Acosta e Pecco Bagnaia. Marini che aveva chiuso 9° e sarebbe partito in terza fila scatterà invece 11esimo.
|1ª fila
|1. Fabio Di Giannantonio 2:00.136
Ducati
|2. Pedro Acosta 2:00.485
KTM
|3. Francesco Bagnaia 2:00.563
Ducati
|2ª fila
|4. Marco Bezzecchi 2:00.329
Aprilia
|5. Joan Mir 2:00.591
Honda
|6. Marc Marquez 2:00.637
Ducati
|3ª fila
|7. Jorge Martin 2:00.696
Aprilia
|8. Alex Marquez 2:00.765
Ducati
|9. Fermin Aldeguer 2:01.014
Ducati
|4ª fila
|10. Ai Ogura 2:01.419
Aprilia
|11. Luca Marini 2:00.891
Honda
|12. Enea Bastianini 2:01.477
|5ª fila
|13. Raul Fernandez 2:01.228
Aprilia
|14. Diogo Moreira 2:01.306
Honda
|15. Johann Zarco 2:01.445
Honda
|6ª fila
|16. Fabio Quartararo 2:01.553
Yamaha
|17. Toprak Razgatlioglu 2:01.745
Yamaha
|18. Brad Binder 2:01.865
KTM
|7ª fila
|19. Jack Miller 2:01.893
Yamaha
|20. Franco Morbidelli 2.02.117
Ducati
|21. Alex Rins 2:02.366
Yamaha