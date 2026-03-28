Virgilio Sport
MOTO MOTOGP

Bezzecchi e Marini penalizzati, Marquez graziato: la nuova griglia di partenza del Gp di Austin MotoGP

La griglia di partenza per il Gran Premio delle Americhe di MotoGP ad Austin dopo la penalizzazione di Marco Bezzecchi e Luca Marini per impeding. Bagnaia sale in prima fila, graziati invece Marc Marquez e Ai Ogura

Pubblicato:

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Marco Bezzecchi e Luca Marini sono stati penalizzati per impeding durante le qualifiche del Gran Premio delle Americhe. I due piloti italiani hanno ricevuto 2 posizioni in griglia che sconteranno nella gara di domenica (e non nella Sprint) per aver ostacolato con “guida lenta” Marc Marquez nelle qualifiche. Lo spagnolo invece è stato assolto per l’episodio con Bastianini, così come Ogura per quello con Bagnaia

Come cambia la griglia di partenza del GP Austin 2026

Con questa penalità, Bezzecchi che aveva fatto il 2° tempo in qualifica alle spalle del poleman Di Giannantonio scatterà domenica dalla quarta piazza in griglia. In prima fila quindi salgono di una posizione, Pedro Acosta e Pecco Bagnaia. Marini che aveva chiuso 9° e sarebbe partito in terza fila scatterà invece 11esimo.

1ª fila 1. Fabio Di Giannantonio 2:00.136
Ducati
2. Pedro Acosta 2:00.485
KTM
3. Francesco Bagnaia 2:00.563
Ducati
2ª fila 4. Marco Bezzecchi 2:00.329
Aprilia
5. Joan Mir 2:00.591
Honda
6. Marc Marquez 2:00.637
Ducati
3ª fila 7. Jorge Martin 2:00.696
Aprilia
8. Alex Marquez 2:00.765
Ducati
9. Fermin Aldeguer 2:01.014
Ducati
4ª fila 10. Ai Ogura 2:01.419
Aprilia
11. Luca Marini 2:00.891
Honda
12. Enea Bastianini 2:01.477
5ª fila 13. Raul Fernandez 2:01.228
Aprilia
14. Diogo Moreira 2:01.306
Honda
15. Johann Zarco 2:01.445
Honda
6ª fila 16. Fabio Quartararo 2:01.553
Yamaha
17. Toprak Razgatlioglu 2:01.745
Yamaha
18. Brad Binder 2:01.865
KTM
7ª fila 19. Jack Miller 2:01.893
Yamaha
20. Franco Morbidelli 2.02.117
Ducati
21. Alex Rins 2:02.366
Yamaha

Il video dell’impeding incriminato di Bez e Marini

Bezzecchi e Marini penalizzati, Marquez graziato: la nuova griglia di partenza del Gp di Austin MotoGP MotoGP, Misano diventa pet friendly: Bagnaia con Turbo, Bastianini con Hagrid, ecco i cani di Pecco ed Enea Ansa

Leggi anche:

Salute

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

SPORT TREND

Novakid

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio