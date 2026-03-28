Bezzecchi e Marini penalizzati, Marquez graziato: la nuova griglia di partenza del Gp di Austin MotoGP

Marco Bezzecchi e Luca Marini sono stati penalizzati per impeding durante le qualifiche del Gran Premio delle Americhe. I due piloti italiani hanno ricevuto 2 posizioni in griglia che sconteranno nella gara di domenica (e non nella Sprint) per aver ostacolato con “guida lenta” Marc Marquez nelle qualifiche. Lo spagnolo invece è stato assolto per l’episodio con Bastianini, così come Ogura per quello con Bagnaia