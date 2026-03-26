Dopo un'altra gara difficile in Brasile e a ridosso di Austin, Gigi Dall'Igna ha analizzato le criticità della Ducati in questo avvio di stagione soffermandosi sui due piloti Bagnaia e Marquez con tanto di complimenti a Di Giannantonio

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Corre veloce la MotoGP che si affaccia già negli Stati Uniti, al COTA per il Gran Premio di Austin. Un back to back, dal Brasile con furore ma anche con tanta voglia di riscatto in casa Ducati dopo la doppia batosta patita per mano di Bezzecchi e dell’Aprilia che si son portati a casa Buriram e Goiania. A rompere il silenzio finalmente su questa piccola crisi di inizio stagione è stato il gran capo Gigi Dall’Igna che nella sua analisi di metà settimana ha bacchettato sia Bagnaia che Marc Marquez mentre ha avuto parole di elogio per Fabio Di Giannantonio miglior Desmosedici in Sudamerica.

Dall’Igna bacchetta Bagnaia, che errore in Brasile

Mentre si attendono schiarite sui rapporti tra Ducati e il Team Gresini dopo qualche burrasca di troppo che si pensava potesse incrinarne i rapporti, Borgo Panigale si trova a fare i conti con un inizio sottotono di campionato, due vittorie di Aprilia e di Bezzecchi in altrettante gare. Per di più, se da una parte Marquezs prova a tenere la baracca in piedi con il successo della Sprint in Brasile (avrebbe vinto anche in Thailandia senza la penalità per il sorpasso al limite su Acosta), c’è un Bagnaia che ha cominciato il Mondiale così come aveva finito il 2025, cioè male.

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A Goiania è arrivata un’altra qualifica flop, una Sprint anonima e una gara ancora nelle retrovie culminata con l’ennesima caduta, che oramai non si contano più sommando quelle del finale dello scorso anno e di queste prime due corse. Molto critico con Pecco, che nel 2027 non sarà più pilota Ducati, Gigi Dall’Igna nella sua solita analisi di metà settimana post gara su Linkedin:

Bagnaia ha commesso un errore critico in qualifica. Su un circuito configurato come questo, dove sorpassare è notoriamente difficile, riprendersi da una posizione compromessa in griglia per modificare l’esito della gara diventa davvero un compito arduo.

Marc Marquez non basta

Come detto a tenere la baracca in piedi ci ha pensato il campione del mondo in carica, non a caso, riuscendo a vincere la Sprint salvo poi doversi accontentare di un modesto quarto posto in gara alle spalle delle due Aprilia e di Fabio Di Giannantonio.

Dall’Igna nell’analizzare le difficoltà che sta incontrando lo spagnolo rispetto al dominio dello scorso anno ha detto: “Marc ha affrontato difficoltà inusuali, guidando sulla difensiva mentre faticava con il ritmo e con una sensibilità incerta della moto. Nonostante ciò, ha dimostrato una grande determinazione, guidando con aggressività per estrarre ogni briciolo di potenziale. Tuttavia, nemmeno la resilienza tipica di un Campione è bastata a superare i limiti della giornata”.

Problemi Ducati e bravo Diggia

Insomma il dominio della moto di Borgo Panigale sembra essere finito. Ora Borgo Panigale deve inseguire un’Aprilia che è riuscita nel sorpasso durante la pausa invernale, ma le cui avvisaglie si erano intraviste nei successi di Bezzecchi sul finire della scorsa stagione (anche uno di Raul Fernandez con Trackhouse). Dall’Igna ne è conscio: “E’ obbligatorio affinare certi aspetti e continuare a lavorare con impegno, mantenendo pazienza e compostezza senza andare nel panico. Il nostro obiettivo deve essere rivolto a riscoprire le nostre prestazioni distintive e la competitività necessaria per elettrizzare l’intera squadra”.

Non sono mancati i complimenti a una Ducati e un ducatista che si è distinto alla grande nel week end brasiliano, l’istrionico Fabio Di Giannantonio col Team VR46 che ha portato a casa una pole e due podi, secondo nella Sprint e terzo in gara: “Diggia ha mostrato un’ottima prestazione, confermando le promesse mostrate nel primo turno. La sua forma è stata esemplare, segnando un inizio di stagione superbo per il Team VR46, a cui va tutto il merito”.

Dall’Igna ricorda la scomparsa di Jan Thiel

Nella sua analisi, il direttore generale della Ducati ha voluto ricordare la figura di Jan Thiel, progettista olandese genio dei motori a 2 tempi morto negli scorsi giorni. Dalla Jamathi artigianale alle Aprilia iridate, passando per Piovaticci, Bultaco, Minarelli e Garelli, Thiel ha attraversato mezzo secolo di motociclismo lasciando in eredità motori vincenti, intuizioni geniali e una lunga scia di titoli mondiali, ben 51 tra piloti e costruttori.

“Infine, desidero rendere omaggio a un caro amico – rimarca Dall’Igna – la scomparsa di Jan Thiel segna la perdita di un vero “mago del motore” e di una figura da Maestro nella storia del motociclismo. È stato un mentore per coloro di noi che avevamo il privilegio di aver lavorato insieme alla sua passione, abilità e arguzia. Addio, Jan”.