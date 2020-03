MotoGp: Austin in bilico, la preoccupazione di Rossi

Il Mondiale di MotoGp dovrebbe partire tra un mese ad Austin, ma le ultime disposizioni del governo degli Stati Uniti nei confronti dell'Italia stanno mettendo in forte dubbio anche il Gran Premio delle Americhe. Il primo a manifestare dubbi è stato lo stesso Valentino Rossi: "Ora non sappiamo quanto dovremo aspettare prima di poter iniziare a correre. Spero che tutto andrà meglio nelle prossime settimane".

Il dirigente della Ducati Paolo Ciabatti è chiaro: "Al momento è molto difficile valutare se il Gran Premio delle Americhe può aver luogo. Nessuno può prevedere cosa accadrà negli Stati Uniti. Dobbiamo essere pronti per viaggiare in Texas. Ma non possiamo certo pianificare questo in due settimane“, riferisce Corsedimoto.com.

Ancora più pessimista Gigi Dall’Igna, responsabile del reparto corse di casa Ducati. "Difficilmente correremo ad Austin, almeno non nelle date programmate. Ragionevolmente la MotoGP partirà dall’Argentina", le parole ripprtate del Corriere della Sera.

SPORTAL.IT | 05-03-2020 11:12