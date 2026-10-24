Bagnaia si è rifiutato di spiegare il motivo del suo ritiro dalla Sprint della MotoGP in Australia, limitandosi a dichiarare che c'era un "problema" con la sua Ducati

Durata lo spazio di tre giri la Sprint Race di Bagnaia a Phillip Island. Poi Pecco ha alzata bandiera bianca, ancora una volta, come troppo spesso gli capita da due anni a questa parte, in questa stagione, negli ultimi mesi. Ma quella che è sembrata nei primi momenti una resa incondizionata ai cronici problemi del pilota a guidare questa “maledetta” GP26 si è trasformata in un “problema tecnico” che però nessuno, nè il torinese, nè il team, hanno saputo e voluto spiegare. Il tutto mentre tre Ducati di tre scuderie diverse (Marquez, Marc e Alex, e Diggia) coloravano i gradini del podio.

Il mesto ritiro di Bagnaia: il sabato nero di Pecco

Un sabato da dimenticare. Bagnaia già non si era riuscito a qualificare per il Q2 dopo le prove libere di venerdì; è stato eliminato in Q1, concludendo col 16° posto in griglia le qualifiche di sabato mattina, disputate in condizioni meteorologiche variabili. Ma siccome per Pecco non c’è mai fine al peggio quest’anno è arrivato un altro “NC”, un altro “zero” nella Sprint che ha visto la vittoria di Marc Marquez. Durata lo spazio di un paio di giri, in cui il due volte campione del mondo, dopo una buona partenza, è scivolato nelle retrovie prima di rientrare ai box e ritirarsi dalla gara.

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Bagnaia e Ducati non spiegano il “problema” nella Sprint

Sulle prime si era pensato ad un ritiro legato alla cronica inguidabilità lamentata da Bagnaia sulla sua Ducati. Ma la versione del pilota e del team parlano di altro: “Purtroppo ho avuto un piccolo problema e ho dovuto ritirarmi; queste cose possono succedere”. Pecco si è rifiutato di fornire ulteriori dettagli su questo misterioso problema, limitandosi a dire ai giornalisti a Phillip Island: “Non è stata certo la giornata migliore per noi, a cominciare dalle qualifiche, dove non abbiamo fatto la scelta migliore in termini di strategia e pneumatici posteriori”, ha affermato.

“Ho avuto una buona partenza nello sprint – ha analizzato Pecco su quel poco di gara corsa – ma poi ho iniziato ad avere un piccolo problema che è progressivamente peggiorato e non ho potuto continuare la gara. È un peccato, ma dobbiamo concentrarci sulla gara di domani, che sarà lunga”.

Bagnaia out mentre tre Ducati finiscono sul podio

“L’obiettivo realistico è finire tra i primi 10”. Non si illude Bagnaia sulle sue reali possibilità nella gara lunga. Eppure le sue difficoltà croniche stridono continuamente con i risultati degli altri ducatisti. La Sprint di Phillip Island ne è stato l’emblema. Nonostante la competitività delle Aprilia, complice anche la caduta di Jorge Martin e il ritiro, pure lui ko per la gara, di Raul Fernandez, la Ducati si è preso tutto il podio e con tre piloti di scuderie diverse: Marc Marquez con il team ufficiale, lo stesso di Pecco, il fratello Alex con Gresini e Fabio Di Giannantonio con VR46. E non c’era Aldeguer, infortunato, con Lecuona che al suo posto ha sfiorato la zona punti. Insomma tutti in fiducia, tutti veloci, tutti davanti. Tranne Bagnaia.