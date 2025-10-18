Bagnaia in imbarazzo dopo la figuraccia ma Guido Meda lo scagiona e Bezzecchi canta "Povero Gabbiano"

Le dichiarazioni di Bagnaia e chiede scusa: "Così è umiliante" mentre Guido Meda prova a cercare la causa delle difficoltà Ducati. Gongola invece Bezzecchi dopo il trionfo nella Sprint

Marco Bezzecchi cala il tris nelle Sprint Race del Gp di Australia. Dopo i successi di Misano e Mandalika, il pilota dell’Aprilia si è imposto nel sabato di Phillip Island con tanto di doppietta di Noale completata dalla Trackhouse di Raul Fernandez a confermare la crescita della RS-GP nonostante l’assenza di Martin. Si è vista e parecchio pure invece la mancanza di Marc Marquez in casa Ducati, apparsa in difficoltà. Altra giornata da dimenticare per Francesco Bagnaia penultimo e sconsolato. A consolarlo ci ha provato Guido Meda.

Pecco penultimo e senza un perchè

Penultimo. Peggio di lui solo il teste e compagno di box Michele Pirro che portava in pista la GP-25 dell’assente Marc Marquez. Debacle su tutta la linea per il Team ufficiale Ducati e per Pecco Bagnaia in particolare. La doppietta di Motegi è a questa punto stata un unicum perchè dall’Indonesia il torinese è ripiombato nell’oblio. Anzi pure peggio visto che, se a inizio stagione era a podio dietro i fratelli Marquez e poi un po’ più dietro, ora Pecco veleggia nelle retrovie come il peggiore dei collaudatori, oggi infatti battuto anche da Savadori sull’Aprilia di Martin e Pol Espargaro ripescato dalla pensione da Ktm al posto di Vinales.

Bagnaia è sconsolato: “È difficile da spiegare onestamente, abbiamo provato ad analizzare i dati ed è estremamente chiaro quello che succede sulla moto ma non si capisce bene il motivo. Non è la prima volta che succede quest’anno questo tipo di problema, quando non sei più chi comanda ma sei il passeggero diventa veramente tosta. In una pista con una velocità media così alta e con così tante buche diventa ancora più difficile. Speriamo tutti quanti di riuscire a trovare la soluzione, il team sta lavorando al 100% senza sosta per provare a capire qualcosa. Anche perché comunque è un problema che ci portiamo da inizio anno e nessuno di noi vuole continuare così per le gare che restano o nel prossimo anno, quindi stiamo cercando la soluzione”.

Bagnania: “Così è umiliante”

Sul suo stato d’animo: “Momento difficile, molto complicato, nessuno se lo aspettava. La Sprint di oggi è stata abbastanza umiliante, essere lì e non poter lottare, non poter fare niente, girare 2 secondi più piano del mio stesso passo delle prove. È difficile da accettare. Fortunatamente c’è stato Motegi, dove ho potuto guidare la mia moto e sono riuscito a vincere. Sappiamo tutti quanti, team compreso, che nel momento in cui riusciamo a trovare quella quadra lì andiamo forte. Il problema è trovarla perché per qualche motivo non riusciamo a far funzionare la moto come dovrebbe. Cosa dico ai tifosi? Chiedo scusa per le prestazioni perché i fan non meritano delle prestazioni così. Che sappiano che stiamo lavorando per tornare lì davanti”.

Guido Meda assolve Bagnaia

Negli studi di Sky Sport MotoGP si è ovviamente analizzata la prestazione desolante della Ducati e di Bagnaia in particolare visto che Di Giannantonio ad esempio ha chiuso 5° con la GP25. Guido Meda prova ad assolvere Pecco: “Il dietro della Ducati spinge sul davanti, Pecco sta fronteggiando quest’altro problema, sta soffrendo di grandi sbanchettate, credo ci sia stato qualcosa di macroscopico che non l’ha messo in grado di correre bene. Phillip Island è una pista che amplifica certi problemi, continuo a pensare che primariamente non sia questo suo problema persona anche se ovviamente poi uno si deprime”

Bezzecchi e la vittoria della Sprint: “Una goduria”

Anche il vincitore della Sprint Race, Bezzecchi, è intervenuto su Sky Sport: “Sono contento, è stata una bella gara con un’ottima partenza. All’inizio siamo scappati io e Raul, ma non volevo stressare le gomme. Poi nel prenderlo ho fatto un errore e sono andato largo, ma mi sono risparmiato un po’ e poi ho spinto. Stavo per fare un altro danno, ma è andato bene”. Poi ha elogiato il lavoro dell’Aprilia: “Siamo migliorati molto, i ragazzi si sono fatti un gran mazzo e anche io. Philip Island mi piace e guidare bene qui è una goduria. Fare questi curvoni è bello, ma li puoi fare se stai bene. Se possiamo sognare per domani nonostante la penalità per l’incidente con Marc Marquez? Mi piacerebbe fare il miracolo, ma non è una cosa che succede spesso. Io farò il massimo e mi divertirò sulla moto”.