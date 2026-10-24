Brutte notizie per Martin e per Aprilia: gli esami a cui si è sottoposto lo spagnolo hanno evidenziato una doppia frattura, Martinator salta la gara di Phillip Island e non solo, niente duello con Marquez per il mondiale

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Il bollettino medico è di quelli che fanno male così come la caduta che ha messo fine alla Sprint di Martin a Phillip Island. Frattura del radio e sospetta frattura dell’ulna nella sua estremità distale. Un vero macigno per Martinator e per l’Aprilia. Jorge non correrà il Gran Premio d’Australia e considerando le tre gare consecutive in calendario, lo spagnolo dice di fatto addio ad un Mondiale che a questo punto sembra tutto o quasi di Marc Marquez.

Sprint, Martin ko: il grande duello con Marquez poi la caduta

Una battaglia senza esclusione di sorpassi. Marquez e Martin se le stavano dando di santa ragione nella Sprint del GP di Australia. Otto giri senza fiato a scambiarsi le posizioni, Jorge attaccava in curva 1, Marc ripassava in curva 2 e così via per un duello denso di emozione e che sapeva di lotta per il Mondiale coi due piloti divisi da soli due punti in classifica.

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Poi è successo quello che non ti aspetti e che mai vorresti. Nel 9° giro, nel tentativo di restare incollato a Marquez dopo l’ennesimo “sorpasso e controsorpasso”, Martin ha perso l’anteriore in ingresso di curva 8, è scivolato ed è rotolato rovinosamente nella ghiaia ad alta velocità. L’espressione di Massimo Rivola al muretto con le mani nei capelli è quella di tutto il box Aprilia.

Martinator, caduta e infortunio: salta il GP di Australia e non solo

Sembrava poter essere la solita caduta, una delle tante per i piloti di MotoGP. Lo stesso Marc Marquez ne era stato vittima in qualifica prima di fare la pole position. Ed invece Martin dopo essere stato per un po’ carponi, non è riuscito a rialzarsi facilmente. E’ stato portato fuori in barella e trasportato al centro medico. Quasi un’ora di attesa, in ansia tra radiografie e consulti medici. Poi arriva il bollettino nudo e crudo che non lascia spazio a vane speranze sulle condizioni del pilota Aprilia:

“Il pilota spagnolo è stato portato al centro medico del circuito dopo la caduta. Gli esami radiografici eseguiti in urgenza hanno dimostrato una frattura del radio e una sospetta frattura dell’ulna destra in sede distale. Martin sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti nelle prossime ore, per una definitiva valutazione del quadro. Il pilota è stato dichiarato unfit per la gara di domenica” Forse ti può interessare Pagelle Sprint Phillip Island e classifica piloti MotoGP: Marquez stacca Martin che va ko. Sprofondo Bagnaia La nuova classifica del Mondiale piloti MotoGP 2026 dopo la vittoria di Marquez nella Sprint in Australia e la caduta di Martin, Bezzecchi perde terreno e Bagnaia è sempre più demotivato

“Frattura del radio e sospetta frattura dell’ulna nella sua estremità distale” è la diagnosi implacabile per il braccio destro di Martinator che è stato dichiarato unfit per la gara di domenica. Una vera tegola per lo spagnolo che era in lotta per il Mondiale con Marquez e che non è nuovo a cadute e infortuni, specie lo scorso anno quando ha corso pochissime gare per ben tre ko di cui il secondo che gli aveva fatto molto male.

Le prime parole di Martin dopo la frattura: “Sono vivo”

“Sto bene, sono vivo, questa è la cosa più importante. Sono contento che non sia successo niente di grave”. Queste le prime parole di Jorge Martin pronunciate nel paddock di Phillip Island prima di lasciare il circuito per recarsi a Melbourne e sottoporsi ad altri esami specifici: “E’ stata una caduta molto pericolosa – ha commentato a Sky Sport -. Andiamo a Melbourne, vediamo che esami fare e poi come procederanno questi giorni”.

Quando rientra Jorge Martin: tempi di recupero difficili

Difficile anche stabilire i tempi di recupero dello spagnolo, almeno per ora. Il problema più grande, sportivamente parlando, è che ci sono 3 gare consecutive in calendario per la MotoGP che dopo Phillip Island andrà in Malesia e la settimana successiva in Qatar, gara confermata nonostante le reticenze dei piloti. Non solo il Mondiale ma anche il finale di stagione di Martinator potrebbero essere a rischio.