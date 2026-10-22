I responsabili della MotoGP stanno valutando importanti modifiche al programma del GP di Australia a causa delle previsioni di una forte tempesta. Da Bagnaia a Marquez e Bezzecchi nessuno vuole dire addio a Phillip Island

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

La MotoGP si prepara a correre per l’ultima volta a Phillip Island ma il meteo sempre imprevedibile da quelle parti, potrebbe giocare un bello scherzetto d’addio. Le previsioni meteorologiche annunciano un weekend particolarmente turbolento con tempo in peggioramento tra sabato e domenica dove il maltempo potrebbe arrivare al culmine. Pertanto gli organizzatori stanno valutando la possibilità di stravolgere il programma del GP di Australia come già successo nel 2023.

Intanto proprio in tema di last dance a Phillip Island, Pecco Bagnaia guida il gruppo dei piloti scontenti, da Marquez a Bezzecchi, di lasciare una delle piste più iconiche del Motomondiale.

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Il maltempo rischia di stravolgere il GP d’Australia

Secondo le previsioni meteo a Phillip Island, la giornata di venerdì dovrebbe essere quella migliore del fine settimana con sole e temperature che raggiungeranno i 26°C. Da sabato però si assisterà a un cambiamento radicale: la temperatura non dovrebbe superare i 19°C, con una probabilità di precipitazioni del 95% e pioggia compresa tra 6 e 20 mm. La buona notizia, seppur relativa, riguarda la Sprint. Con le piogge più intense previste nel pomeriggio e in serata, la gara breve potrebbe corrersi senza troppi problemi.

Domenica, però, le prospettive si fanno decisamente preoccupanti. Le previsioni indicano una probabilità di pioggia del 100%, con accumuli che potrebbero raggiungere i 30 mm e una temperatura massima di soli 18°C. Sono previsti rovesci per tutta la giornata, che metteranno a rischio tutte e tre le categorie del campionato.

Allarme meteo, gara al sabato e Sprint alla domenica

La situazione viene monitorata costantemente e sono in corso discussioni in seno alla race direction con la Dorna e gli organizzatori per valutare le “alternative” al fine di garantire lo svolgimento delle varie corse, anche quelle della Moto2 e Moto3, nelle “migliori condizioni possibili” specie di sicurezza per i piloti.

Tra le idee al vaglio per la MotoGP c’è la possibilità di invertire la gara della domenica con la Sprint del sabato. Quindi il gran premio, la corsa lunga, si correrebbe sabato e la gara breve alla domenica, questo per garantire, in caso di impossibilità di correre alla domenica una maggiore assegnazione di punti valido ai fini del campionato visto il grande duello in atto tra Jorge Martin e Marc Marquez divisi da soli due punti.

Il precedente del 2023: la Sprint venne annullata

Proprio a Phillip Island, due anni fa, ci fu la stessa situazione. Pari pari: allarme meteo, vento, pioggia e tempesta previste per domenica. E così fu. Anche all’epoca venne approntato questo programma alternativo dello scambio tra Sprint e gara. Sabato il Gp di Australia vide la prima vittoria di Johan Zarco nella classe regina davanti a Bagnaia e Di Giannantonio al primo podio in MotoGP. Domenica le previsioni si avverarono: solo la gara di Moto3 fu portata a termine con la vittoria di Oncu mentre la gara di Moto2 fu interrotta dopo 9 giri e vennero assegnati punti dimezzati. Infine la Sprint di MotoGP venne cancellato dopo diversi rinvii.

Addio Phillip Island, piloti scontenti: Bagnaia non ci sta

Per Diggia è un po’ la Montecarlo della MotoGP, per altri solo un tempo delle moto da cui non bisognava venire via. Non è piaciuta ai piloti la scelta del Motomondiale di lasciare Phillip Island, cattedrale del motociclismo, per andare a correre dal 2027 ad Adelaide. Rimpianti già per Marc Marquez: “Phillip Island è un circuito straordinario. Competere qui per l’ultima volta sarà emozionante. È un tracciato con un design unico, che ti lascia senza fiato”.

Tra i più scontenti Pecco Bagnaia: “È un grande peccato. Come piloti ci siamo sempre divertiti tanto in questa pista, è sempre stato spettacolare girare qui. Mancherà a tutti”. Gli fa eco Bezzecchi: “Il circuito è incredibile, fin dalla prima volta che ho corso qui, le emozioni che ho provato guidando su questo circuito sono sempre state straordinarie. È incredibile, ancora di più in sella alla MotoGP”

Stone vuole riportare subito la MotoGP a Phillip Island

Nei giorni scorsi sua maestà in persona, Casey Stoner, amatissimo campione del mondo australiano, ha detto la sua sulla fuoriuscita di Phillip Island dal calendario del Motomondiale: “Sostituire Phillip Island con un circuito urbano non è una cosa con cui sono d’accordo, è una grande delusione per me ed è una cosa per cui lotterò: perché torni a farne parte. Ha bisogno di qualche miglioria, certo, ma eliminare una cosa del genere dal calendario mi sembra molto sorprendente, e sostituirlo con un circuito urbano non è una cosa con cui sono d’accordo”.