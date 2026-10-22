Marc Marquez e Jorge Martin, duellanti per il mondiale MotoGP arrivano in Australia direttamente da Bali dove hanno passato alcuni giorni di relax con le rispettiva fidanzate e a Phillip Island "esplode" la bomba di mercato di Melandri

L’alba della sfida Mondiale. Va in scena l’ultimo Gp di Australia della MotoGP che si disputa sulla mitica pista di Phillip Island. Non poteva esserci circuito migliore per dare inizio allo sprint finale per il titolo nella classe regina tra Jorge Martin e Marc Marquez divisi da appena due punti. I due spagnoli, rispettivamente in quota Aprilia e Ducati si sono detti pronti a “darsele” in pista anche se reduci da qualche giorno di relax con le rispettive fidanzate Gemma Pinto e Maria Monfort a Bali. Mentre riecheggiano anche dall’altra parte dell’emisfero le parole di Marco Melandri che ha paventato l’ennesima idea di ritiro di Marquez.

Martin vs Marquez, il primo game nell’ultima di Phillip Island

Cinque gare alla fine dei giochi. Si comincia in Australia laddove finisce, si spera solo per il momento, la presenza di Phillip Island nel calendario del Motomondiale. Cinque round, dieci corse conteggiando le Sprint, tanti tantissimi punti ancora in palio e solo 2 punti a dividere Jorge Martín e Marc Marquez. Con Marco Bezzecchi a -46 pronto a fare da terzo incomodo, i due portacolori di Aprilia e Ducati si sono promessi battaglia nel media day australiano prima di dare la parola alla pista, al crono, al traguardo.

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Qui Marquez: “Punto a fare 37 punti”

Dopo qualche giorno di “amore” a Bali con la fidanzata Gemma Pinto, Marc Marquez è apparso impaziente di correre per l’ultima volta a Phillip Island, il circuito che dirà addio alla MotoGP dato che il Gran Premio d’Australia del prossimo anno si terrà ad Adelaide. Il nove volte campione del mondo ha vinto in Australia quattro volte nella classe regina (2015, 2017, 2019 e 2024, tre volte con Honda e una con Ducati, assente lo scorso anno) e ora arriva con l’ambizione di una doppietta, come tante già fatte quest’anno: “Sono qui per avvicinarmi il più possibile a 37. È una pista che mi piace, una delle mie preferite, ma è vero che l’anno scorso le Aprilia erano molto veloci qui e lo saranno anche quest’anno, quindi cercheremo di contrastare il punto di forza delle Aprilia in queste curve a sinistra, che sono le curve veloci, come abbiamo visto per tutto l’anno.”

Lo spagnolo della Ducati in Indonesia ha dovuto correre in difesa limitando i danni e perdendo subito la testa della classifica dal sabto alla domenica: “Per me, Mandalika e i 22 punti sono stati oro. Solo Bezzecchi mi ha recuperato tre punti e Martín nessuno, su un circuito dove c’era… è stato anche uno sforzo mentale non soffermarmi sul passato (l’infortunio dello scorso anno, ndr); stavo semplicemente pensando troppo alle cose nel settore 2, dove ho perso tutto il weekend. Ma siamo umani, e quando si pensa troppo, la mano si chiude un po’. Ora siamo su un circuito che mi riporta alla mente bei ricordi.”

Qui Martin: “Sono pronto alla lotta”

Come Marquez, anche Martin ha trascorso qualche giorno di puro relax a Bali, insieme alla fidanzata Maria Monfort. Ed ora Martínator si sente pienamente pronto per il Gran Premio d’Australia di MotoGP. Il leader del campionato ha fiducia nella sua moto, nonostante non abbia mai guidato l’Aprilia a Phillip Island: “Sono pronto. Adoro questo posto; mi è sempre piaciuto in passato, ero molto veloce. Certo, devo imparare a guidare l’Aprilia, che è velocissima, ma non l’ho mai provata prima. Questo è sempre uno svantaggio, ma sono fiducioso. Spero che riusciremo a fare un ottimo lavoro. Mi mancherà sicuramente Phillip Island nei prossimi anni. Magari torneremo in futuro, ma per ora mi mancherà.”

Sul duello iridato con Marquez e non solo, Jorge non ha dubbi: “Penso di poter essere veloce, ma l’anno scorso Marco (Bezzecchi) sull’Aprilia era molto veloce, così come Raúl (Fernández), ed è una delle piste preferite di Marc. Potrebbe essere un weekend fantastico; spero in qualche battaglia fino alla fine della gara perché mi mancano un po’. Andiamo sempre uno contro uno, e mi manca un po’ di caos.”

La bomba di Melandri: “Marquez se vince si ritira”

Era un po’ che non se ne parlava. Da una parte l’età che avanza, dall’altra i tanti infortuni, l’ultimo lo scorso anno in Indonesia, quello prima nel 2019. Ecco perchè il discorso intorno all’ipotesi di ritiro di Marc Marquez è sempre d’attualità. A ritirare fuori questa ipotesi è stato Marco Melandri recentemente nel podcast Chiacchiere da Box insieme all’ex pilota e volto Sky Sport F1, Davide Valsecchi: “Secondo me, se Marquez vincesse il suo decimo Mondiale potrebbe ritirarsi”.

“Nessuno può saperlo con certezza – ha continuato Melandri – ma la Ducati ha bisogno di un piano B, che al momento non ha. Marquez sa che Acosta, il suo futuro compagno di squadra, può batterlo. È il primo compagno di squadra che potrebbe riuscirci, e potrebbe succedere. Inoltre, sta seguendo i cambiamenti politici e regolamentari portati da Liberty Media, con i loro eventi e il nuovo format. Ci sono molti fattori a suo favore per un eventuale ritiro se dovesse vincere per la decima volta”.