Marco Bezzecchi è stato il più veloce nelle pre qualifiche di Phillip Island girando nel finale in 1:26.775 nonostante una caduta dopo un contatto con Alex Marquez a inizio sessione e un canguro in pista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Successo di tutto all’alba italiana del venerdì del Gran Premio di Australia. E tra un tamponamento ad Alex Marquez e un canguro in pista che ha causato una bandiera rossa alla fine della fiera è stato Marco Bezzecchi a firmare il miglior tempo delle pre qualifiche a Phillip Island. Il pilota dell’Aprilia ha preceduto Raul Fernandez con la “sorella” Trackhouse e la Ducati ufficiale di Marc Marquez. Solo 5° il leader del mondiale, Jorge Martin mentre oramai cronicamente eliminato Pecco Bagnaia che sarà costretto al Q1 in qualifica.

Gp Australia: pre qualifiche a Marco Bezzecchi che tampona Alex Marquez

Marco Bezzecchi è stato il più veloce nelle pre qualifiche di Phillip Island girando nel finale in 1:26.775. Il pilota Aprilia, nonostante una caduta dopo un contatto con Alex Marquez a inizio sessione, un vero e proprio tamponamento che lo ha portato poi a lasciarsi cadere con la sua moto senza più carena, precede l’altra Aprilia del team Trackhouse di Raul Fernandez e la Ducati di Marc Marquez.

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In top ten quindi direttamente in Q2 anche Ogura, il leader del campionato Martin, lo stesso Alex Marquez, un notevole Bastianini con la KTM a precedere Acosta, Moreira e Di Giannantonio. Come oramai abitudine di questa stagione-calvario, Bagnaia non è andato oltre il 14° posto e sarà costretto a passare attraverso il Q1.

Canguro in pista, bandiera rossa a Phillip Island

Momento divertente quanto pericoloso nel corso del secondo turno di prove a Phillip Island. Poco dopo l’inizio, le pre qualifiche sono state interrotte dalla bandiera rossa a causa di un canguro che è saltato, è proprio il caso di dirlo, dentro il circuito mettendo in pericolo la sua stessa vita oltre quella dei piloti. Fortunatamente nessuno stava passando in quel momento in quel tratto della pista e il marsupiale, annusando forse il pericolo, è uscito da una recinzione saltellando così come era entrato.

Così le prove libere: Marquez primeggia su Fernandez

Marc Marquez aveva fatto segnare il miglior tempo nella prima sessione di prove libere. In piena notte italiana il pilota ufficiale Ducati è stato l’unico pilota a scendere sotto il muro dell’1:28 in 1:27.985. Alle sue spalle Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) e Jack Miller (Yamaha Pramac), protagonisti di due cadute senza conseguenze. Quarto Bezzecchi, settimo Martin, nel mezzo Alex Marquez e Pedro Acosta. Solo 18° Pecco Bagnaia.

L’influenza mette ko Luca Marini

Luca Marini è riuscito a completare solo due giri nel corso delle libere e non ha preso parte alle pre qualifiche del pomeriggio australiano. Il fratello di Valentino Rossi sta partecipando a quello che dovrebbe essere il suo 200° Gran Premio è debilitato da un virus. “Dopo aver completato un numero limitato di giri al mattino a causa di un virus – ha fatto sapere la Honda – Luca Marini salterà il resto del venerdì su consiglio del team medico MotoGP. Le sue condizioni verranno controllate nuovamente sabato mattina”. È l’unico pilota Honda nel team ufficiale, dato che l’assenza di Mir è aggravata dagli infortuni di Aleix Espargaró (sindrome compartimentale) e Takaaki Nakagami (frattura della clavicola).