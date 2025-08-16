MotoGP Austria, classifica piloti e pagelle dopo la Sprint: Bagnaia annus horribilis, Marquez insaziabile

Le pagelle e la classifica del Mondiale piloti MotoGP dopo la Sprint del Gp di Austria vinta da Marc Marquez su Alex e Pedro Acosta con Bezzecchi 4 e Bagnaia ritirato dopo una partenza disastrosa

Ultimo aggiornamento: 16-08-2025 15:54










