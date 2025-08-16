MotoGP Austria, classifica piloti e pagelle dopo la Sprint: Bagnaia annus horribilis, Marquez insaziabile

Chi si aspettava un Marc Marquez più rilassato, calcolatore con la mente proiettata solo verso il titolo da conquistare in sicurezza è rimasto deluso. Il Cannibale con la “C” maiuscola si è preso anche la Sprint del Gp di Austria alla ripresa della stagione lasciando come al solito le briciole agli avversari, a cominciare dal fratello Alex. Peccato per Bezzecchi che partiva dalla pole, non ci sono più parole invece per Bagnaia che, per colpe sue o della gomma, è naufragato ancora una volta.
- Marc Marquez 9: si è fatto un mese di vacanza al mare con la bella Gemma Pinto, si è ritemprato ed è tornato per riprendere da dove aveva lasciato. Superiorità inquietante per chi si arrabatta per provare a batterlo.
- Bezzecchi 7,5: la pole ci aveva un po’ illuso ma lui sicuramente non si era fatto grandi illusioni visto come erano andate le prove. Resta la prestazione globale finora buona. Domani in gara ci riproverà.
- Alex Marquez 8,5: dopo la brutta caduta di Assen aveva sofferto tanto tra Sachsenring e Brno. La pausa gli ha fatto bene, al fisico soprattutto. Poi in gara può lottare solo per il secondo ma vedendo quanto faticano le altre Ducati lui è di gran lunga il migliore, la classifica parla chiaro.
- Francesco Bagnaia 0: che sia colpa sua o colpa della moto o della gomma. St’anno non va, di riffa o di raffa non c’è modo di raddrizzare sta stagione così strana. Verrebbe quasi voglia di metterci una pietra sopra e pensare al 2026.
- Binder 7: toh chi si rivede. Sembrava l’unica Ktm allo sbando ed invece trova un po’ di orgoglio per tirare fuori una buona prestazione.
- Pedro Acosta 8: in crescendo da tempo, centra un altro podio, batte Bezzecchi con tanto di sorpasso e soprattutto si prende un applauso per la furbata fatta in qualifica rientrando ai box dal paddock in sella alla sua Ktm senza mostrare il pass all’ingresso.
|1
|Marc Marquez
|Ducati
|393
|2
|Alex Marquez
|Ducati
|270
|3
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|213
|4
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|162
|5
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|144
|6
|Franco Morbidelli
|Ducati
|139
Il Motomondiale torna domani, domenica, ovviamente con la classica gara “long” del Gran Premio di Austria Ceca che chiuderà il fine settimana in Stiria, con partenza alle ore 14 e stessa griglia. Poi il calendario della MotoGP offre da subito, appena tornati dalle ferie, un back to back. Si va nelle vicina Ungheria per “scoprire” per la prima volta il Balaton Park recentemente inaugurato dalla Superbike.