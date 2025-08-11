MotoGP torna in Austria, Dall'Igna punge Bagnaia: "Ha la stessa moto di Marquez" e sbotta sulla Ducati antipatica

Il Motomondiale e la MotoGP in particolare riaccendono i motori in Stiria per il Gran Premio di Austria dopo la sosta estiva, ad accendere i giorni di vigilia ci pensano le parole del gran capo Ducati Gigi Dall'Igna su Marquez e Bagnaia

Vacanze finite. Il Motomondiale si appresta a tornare in sella. Dopo un mese circa di ferie il carrozzone della MotoGP riaccende i motori in Stiria per il Gran Premio d’Austria. Dieci gare alla fine di un Mondiale che appare già segnato con la vittoria nelle tasche di Marc Marquez. Proprio lo strapotere dello spagnolo è al centro del rebus legato alla crisi da contraltare di Pecco Bagnaia. Sulla dicotomia tra i due piloti del team ufficiale è intervenuto per l’ennesima volta, Gigi Dall’Igna.

La MotoGP riparte dall’Austria

Con 120 punti di vantaggio a 10 gare dalla fine Marc Marquez può dormire sonni tranquilli in questa seconda parte del Mondiale MotoGP che riparte dopo la sosta estiva dalla Stiria per il Gran Premio d’Austria. Lo spagnolo al Red Bull Ring cercherà di far cadere uno degli ultimi tabu della sua carriera su una pista che lo ha visto sempre battuto, anche negli anni dei titoli con Honda, proprio contro le Ducati, portate al trionfo da Dovizioso.

L’Austria dovrebbe, la speranza è sempre l’ultima a morire, sancire il risveglio di Bagnaia. Pecco è piombato quest’anno in una crisi incredibile, tecnica e non solo, dal quale non sembra riuscire a venire fuori. Lo dimostrano gli ultimi risultati, spesso battuto anche da Bezzecchi con Aprilia e dalle Ktm.

Dall’Igna accende il GP di Australia

Le reiterate lamentele di Bagnaia sulla sua GP25, sulla mancanza di feeling, sulla cronica mancanza di grip all’anteriore, specie in frenata, hanno messo più volte in dubbio, da una parte le capacità del due volte campione del mondo MotoGP, dall’altra le pari condizioni in casa Ducati tra Pecco e Marquez.

A sgombrare il campo ancora una volta da queste illazioni ci ha pensato l’ingegner Gigi Dall’Igna gran capo Ducati in un’intervista a MotoSprint: “Marc e Pecco sono intelligenti, ben sanno dove spingersi, oppure fermarsi. Come spiego sempre, i due nomi vantano della medesima attenzione e dello stesso pacchetto tecnico. Il nostro team è di alto livello, ma non impegnativo. A oggi la condizione è la seguente, domani chissà”.

Dall’Igna fa chiarezza sul dualismo Bagnaia-Marquez

Tra le altre cose, il papà della Desmosedici ha parlato della rivalità interna tra i due: “Questo è il team Ducati più stellare di sempre, configurato da due talenti quali Marc Marquez e Pecco Bagnaia. Io stesso ci ho definito ‘Dream Team’, un mondiale quest’anno per Marquez, e l’anno prossimo a Pecco… Accetterei subito, indipendentemente dall’ordine cronologico”.

Ducati vincente e antipatica

Ultima chiosa dell’ingegner Dall’Igna sulla considerazione all’interno del paddock di una Ducati sempre vincente da oramai quattro anni a questa parte con un dominio, tecnico, che solo raramente è stato messo in dubbio. Per Dall’Igna la casa di Borgo Panigale non è vista con antipatia: “A me piace vincere, stravincere rende antipatici, e non credo che noi risultiamo tali a media, pubblico e addetti ai lavori ma io devo fare tutto quanto serva alla soddisfazione dell’obiettivo, arrivando al traguardo. Per arrivarci, faccio ogni cosa utile alla causa”.