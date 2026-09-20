La griglia di partenza del Gran Premio di Austria di MotoGP che scatterà alle 14 al Red Bull Ring con Martin in pole davanti a Marquez, Acosta e Bezzecchi

Alle ore 14 scatterà sul circuito rinominato Red Bull Ring il Gran Premio di Austria, 15sima prova del Mondiale MotoGP. Davanti a tutti ci saranno di nuovo loro tre che hanno dominato la qualifica e la Sprint: Jorge Martin dalla pole e in prima fila Marc Marquez e Pedro Acosta. Nella Sprint l’harakiri dello spagnolo su Ktm e la vittoria di Martinator autore di una splendida rimonta dopo il contatto al primo giro con Marquez arrivato 2° dietro Bezzecchi. Insomma ne vedremo delle belle. Bezzecchi e Bagnaia sognano di inserirsi nella lotta.

Gp Austria, spettacolo assicurato

A scattare dalla pole, come detto, sarà l’Aprilia di Jorge Martin che sul finire del Q2 ha messo a segno un giro perfetto, 1:27.917 che non sono riusciti a migliorare, rispettivamente per 15 e 71 millesimi Marc Marquez e Pedro Acosta, che partiranno in prima fila. Quarto posto per Bezzecchi a 249 millesimi, quinto il rientrante Ogura e Alex Marquez a completare la seconda fila. Segni di vita da parte di Pecco Bagnaia che dopo aver strappato uno dei due posti in Q1, ha chiuso 7°.

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Così la Sprint in Austria: Il “suicidio” di Acosta, la rimonta di Martin

L’ha buttata via a tre giri dalla fine Pedro Acosta che ha visto sfuggirsi in un attimo la prima vittoria della sua carriera in MotoGP. La Sprint del Gran Premio d’Austria se l’aggiudica allora Jorge Martin autore di una rabbiosa rimonta con la sua Aprilia vincendo davanti alla Ducati di Marc Marquez e l’altra RS-GP di Marco Bezzecchi. Nell’ordine, di fatto, i primi tre del Mondiale piloti.

Martinator è stato autore di una rimonta rabbiosa dopo che alla prima curva si era toccato con Marquez ed era finito fuori traiettoria e ripartito dal 7° posto. Ai piedi del podio, 4° Ogura al rientro, 5° Alex Marquez e 6° un buon Bagnaia che ha dato segnali di ripresa, completano la zona punti Zarco, Aldeguer e Binder.

Gp Austria: la griglia di partenza