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MotoGp Austria, griglia di partenza: Acosta, Marquez e Martin, una poltrona per tre in Stiria

La griglia di partenza del Gran Premio di Austria di MotoGP che scatterà alle 14 al Red Bull Ring con Martin in pole davanti a Marquez, Acosta e Bezzecchi

3 min di lettura

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Alle ore 14 scatterà sul circuito rinominato Red Bull Ring il Gran Premio di Austria, 15sima prova del Mondiale MotoGP. Davanti a tutti ci saranno di nuovo loro tre che hanno dominato la qualifica e la Sprint: Jorge Martin dalla pole e in prima fila Marc Marquez e Pedro Acosta. Nella Sprint l’harakiri dello spagnolo su Ktm e la vittoria di Martinator autore di una splendida rimonta dopo il contatto al primo giro con Marquez arrivato 2° dietro Bezzecchi. Insomma ne vedremo delle belle. Bezzecchi e Bagnaia sognano di inserirsi nella lotta.

Gp Austria, spettacolo assicurato

A scattare dalla pole, come detto, sarà l’Aprilia di Jorge Martin che sul finire del Q2 ha messo a segno un giro perfetto, 1:27.917 che non sono riusciti a migliorare, rispettivamente per 15 e 71 millesimi Marc Marquez e Pedro Acosta, che partiranno in prima fila. Quarto posto per Bezzecchi a 249 millesimi, quinto il rientrante Ogura e Alex Marquez a completare la seconda fila. Segni di vita da parte di Pecco Bagnaia che dopo aver strappato uno dei due posti in Q1, ha chiuso 7°.

Così la Sprint in Austria: Il “suicidio” di Acosta, la rimonta di Martin

L’ha buttata via a tre giri dalla fine Pedro Acosta che ha visto sfuggirsi in un attimo la prima vittoria della sua carriera in MotoGP. La Sprint del Gran Premio d’Austria se l’aggiudica allora Jorge Martin autore di una rabbiosa rimonta con la sua Aprilia vincendo davanti alla Ducati di Marc Marquez e l’altra RS-GP di Marco Bezzecchi. Nell’ordine, di fatto, i primi tre del Mondiale piloti.

Martinator è stato autore di una rimonta rabbiosa dopo che alla prima curva si era toccato con Marquez ed era finito fuori traiettoria e ripartito dal 7° posto. Ai piedi del podio, 4° Ogura al rientro, 5° Alex Marquez e 6° un buon Bagnaia che ha dato segnali di ripresa, completano la zona punti Zarco, Aldeguer e Binder.

Gp Austria: la griglia di partenza

1ª fila 1. Jorge Martin 1:27.917
Aprilia
2. Marc Marquez 1:27.932
Ducati
3. Pedro Acosta 1:27.988
KTM
2ª fila 4. Marco Bezzecchi 1:28.166
Aprilia
5. Ai Ogura 1:28.450
Aprilia
6. Alex Marquez 1:28.473
Ducati
3ª fila 7. Francesco Bagnaia 1:28.527
Ducati
8. Fabio Di Giannantonio 1:28.612
Ducati
9. Fabio Quartararo 1:28.623
Yamaha
4ª fila 10. Johann Zarco 1:28.632
Honda
11. Brad Binder 1:28.729
KTM
12. Fermin Aldeguer 1:28.862
Ducati
5ª fila 13. Raul Fernandez 1:28.871
Aprilia
14. Pol Espargaró 1:28.972
KTM
15. Luca Marini 1:29.110
Honda
6ª fila 16. Diogo Moreira 1:29.154
Honda
17. Enea Bastianini 1:29.165
KTM
18. Takaaki Nakagami 1:29.442
Honda
7ª fila 19. Franco Morbidelli 1:29.554
Ducati
20. Alex Rins 1:29.663
Yamaha
21. Jack Miller 1:29.689
Yamaha
8ª fila 22. Toprak Razgatlioglu 1:30.056
Yamaha

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