Il venerdì del Red Bull Ring incorona Pedro Acosta che concede il bis nelle pre qualifiche, davanti ad Aldeguer e Ogura, poi Marc Marquez e Martin, più in difficoltà ma in Q2 Bezzecchi. Crisi senza fine per Bagnaia

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Vuole vincere la prima gara in MotoGP con la Ktm prima di salutarla per la Ducati. Il GP d’Austria potrebbe essere la volta buona per Pedro Acosta. Lo spagnolo dopo aver dominato le libere 1 ha fatto il miglior tempo nelle pre qualifiche, di gran lunga il favorito al Red Bull Ring. Più staccati i big: Marquez 4° davanti a Martin, più dietro Bezzecchi solo 9° ma nei 10 che vanno in Q2. Sempre peggio Bagnaia eliminato anche qui e relegato al 19° posto da una crisi senza via d’uscita.

Pre qualifiche GP Austria: i magnifici 10 che vanno in Q2

Vola Pedro Acosta in Austria: il pilota spagnolo della Ktm (promesso sposo Ducati), dopo le libere del mattino, si è preso anche le Pre-qualifiche in 1:28.381, davanti alla Ducati Gresini di Aldeguer e all’Aprilia Trackhouse di Ogura al rientro.

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Quarto posto per un guardingo Marc Marquez che precede Jorge Martin con cui condivide la leadership del Mondiale. In Q2 anche Di Giannantonio con la Ducati VR46, Binder con la Ktm, Alex Marquez nonostante una caduta nel finale, Bezzecchi che non sembra ancora a suo agio su questo circuito e Quartararo. Costretti al Q1 Marini, per pochissimo 11° alle spalle del Diablo e primo degli esclusi. Malissimo Bagnaia (18°) così come Raul Fernandez (19°)

Bagnaia eliminato anche in Austria: solo 18°!

Non riesce a vedere la luce in fondo al tunnel Bagnaia. Anche al Red Bull Ring, Pecco è stato eliminato dal Q2, fuori anche in Austria dalla top ten e sarà costretto ancora una volta alle force caudine del Q1 e senza nemmeno i favori del pronostico dal basso del 18° tempo. In piena bufera dopo il fuorionda con Di Giannantonio, il due volte campione del mondo MotoGP non riesce a trovare nessun tipo di feeling con la sua GP26.

Caduta Alex Marquez e bandiera rossa: che paura Zarco Moreira

Il secondo turno di prove al Red Bull Ring è stato condizionato da una bandiera rossa a una ventina di minuti dalla fine provocata dalla caduta di Alex Marquez. Il fratello di Marc con la sua Ducati del team Gresini è caduto nel tratto in discesa prendendo una bella moto ma per fortuna senza conseguenza con la moto andata dalla parte opposta del pilota.

La sospensione delle pre qualifiche si è resa necessaria per i pezzi della Desmosedici sparsi per la pista. Altro spavento nelle fasi iniziali quando a cadere è stato Zarco che è finito in ghiaia e subito dopo alle sue spalle è andato lungo Diogo Moreira uscito proprio nella zona dove il francese si era appena rialzato.

MotoGP Austria: tempi pre qualifiche

1. Pedro ACOSTA (KTM) 1:28.381

2. Fermin ALDEGUER (Gresini ) +0.127

3. Ai OGURA (Trackhouse) +0.187

4. Marc MARQUEZ (Ducati) +0.204

5. Jorge MARTIN (Aprilia) +0.222

6. Fabio DI GIANNANTONIO (VR46) +0.252

7. Brad BINDER (KTM) +0.269

8. Alex MARQUEZ (Gresini) +0.321

9. Marco BEZZECCHI (Aprilia) +0.430

10. Fabio QUARTARARO (Yamaha) +0.436

11. Luca MARINI (Honda HRC) +0.440

12. Johann ZARCO (Honda LCR) +0.484

13. Diogo MOREIRA (Honda LCR) +0.558

14. Enea BASTIANINI (KTM Tech3) +0.680

15. Pol ESPARGARO (KTM Tech3) +0.710

16. Alex RINS (Yamaha) +0.720

17. Franco MORBIDELLI (VR46) +0.810

18. Francesco BAGNAIA (Ducati) +0.885

19. Raul FERNANDEZ (Trackhouse) +0.949

20. Takaaki NAKAGAMI (Honda HRC) +1.215

21. Jack MILLER (Pramac Yamaha) +1.568

22. Toprak RAZGATLIOGLU (Pramac Yamaha) +1.601