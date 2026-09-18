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MotoGP Austria, Prove Libere 1: Acosta parte col piede giusto, due KTM in testa. Qualche problema per l'Aprilia di Martin

Si apre il fine settimana del GP d'Austria con le prime prove libere che hanno visto dominare sul Red Bull Ring Pedro Acosta. KTM piazza anche Espargarò, per il team satellite, sul podio dei tempi

4 min di lettura

Luca Santoro

Luca Santoro

Giornalista

Esperto di Motorsport ma, più in generale, appassionato di tutto ciò che sia Sport, anche senza il Motor. Dà il meglio di sé quando la strada fa largo alle due o alle quattro ruote

Pedro Acosta inizia con il piede giusto la sua corsa all’impresa di questa stagione (e se vogliamo della propria carriera ad oggi), ovvero conquistare il primo successo in MotoGP. E vorrebbe riuscirci in casa di KTM, sul Red Bull Ring dove oggi si sono disputate le Prove Libere 1 dominate dalla casa austriaca: lo spagnolo infatti ha svettato nella sessione davanti a Pol Espargarò, che non corre per il team ufficiale ma per Tech3 dove a sua volta sta continuando a sostituire Maverick Vinales. Staccati i favoriti per il titolo, ovvero Marc Marquez, Marco Bezzecchi e un Jorge Martin che oggi ha dato prova di non soffrire più di tanto il problema legato alla sindrome compartimentale, ma ha comunque dovuto fare i conti con un piccolo guaio tecnico alla sua Aprilia.

GP Austria, Prove Libere 1: Acosta parte subito forte

Il primo a fissare i riferimenti di queste FP1 (con i piloti che sono partiti con la gomma soft per l’anteriore, laddove per il posteriore la scelta è ricaduta sulla media) è stato Pedro Acosta con 1:30.314, per poi scendere sotto l’1:30 e mantenere una provvisoria leadership con 1:29.851. Marc Marquez, dopo la prima metà di sessione, staziona a 403 millesimi dal futuro compagno di squadra nel team ufficiale Ducati, mentre al terzo posto virtuale troviamo Joahnn Zarco a 5 decimi.

Sempre in questa prima mezz’ora Jorge Martin ha accusato una noia tecnica alla sua RS-GP, che lo ha costretto a fermare la sua Aprilia. Dopo aver chiuso la prima parte delle FP1 con 1 secondo e 2 da Acosta, lo spagnolo si migliora e balza al secondo posto a 3 decimi dal connazionale su KTM, seguito in questa tripletta iberica da Marquez, quindi da Zarco e da Bezzecchi, nonostante una sbavatura in pista (6 decimi per il compagno di squadra di Martin).

La top ten delle FP1. Bagnaia solo 18esimo

Successivamente Pol Espargarò (che continua a sostituire Maverick Vinales, che a questo punto potrebbe tornare a Motegi) conquista il secondo miglior tempo a 2 decimi da Acosta, facendo scivolare Martin al terzo posto. Con questo colpo di reni KTM si aggiudica il primo posto con il pilota ufficiale e il secondo con il team Tech3, davanti a Martin, Marc Marquez, Zarco e un Bezzecchi che in questa sessione non riesce ad andare oltre il sesto tempo a 5 decimi da Acosta. Altra Aprilia, ma per la formazione Trackhouse, quella di Raul Fernandez, settimo, con la top ten che si completa con Alex Marquez, Diogo Moreira e Luca Marini.

Per la cronaca, Francesco Bagnaia, dopo aver incassato la solidarietà degli altri colleghi piloti per il fuorionda carpito e le scuse alla Ducati, per ora sul Red Bull Ring sigla un tempo di 1:30.973, 18esimo di oggi e lontano dal record di 1:29.519 siglato sulla Desmosedici nel 2024.

GP Austria, FP1: i risultati

Pos. Pilota Team Tempo / Distacco
1
P. Acosta
 Red Bull KTM Factory Racing 01:29.851
2
P. Espargaro
 Red Bull KTM Tech3 +0.233
3
J. Martin
 Aprilia Racing +0.308
4
M. Marquez
 Ducati Lenovo Team +0.335
5
J. Zarco
 Castrol Honda LCR +0.513
6
M. Bezzecchi
 Aprilia Racing +0.533
7
R. Fernandez
 SuperFile Trackhouse MotoGP Team +0.566
8
A. Marquez
 BK8 Gresini Racing MotoGP +0.631
9
D. Moreira
 Pro Honda LCR +0.669
10
L. Marini
 Honda HRC Castrol +0.680
11
F. Aldeguer
 BK8 Gresini Racing MotoGP +0.709
12
F. Di Giannantonio
 Pertamina Enduro VR46 Racing Team +0.800
13
J. Miller
 Prima Pramac Yamaha MotoGP +0.843
14
B. Binder
 Red Bull KTM Factory Racing +0.861
15
F. Quartararo
 Monster Energy Yamaha MotoGP Team +0.921
16
F. Morbidelli
 Pertamina Enduro VR46 Racing Team +0.997
17
E. Bastianini
 Red Bull KTM Tech3 +1.010
18
F. Bagnaia
 Ducati Lenovo Team +1.122
19
A. Ogura
 SuperFile Trackhouse MotoGP Team +1.404
20
T. Nakagami
 Honda HRC Castrol +1.438
21
A. Rins
 Monster Energy Yamaha MotoGP Team +1.487
22
T. Razgatlioglu
 Prima Pramac Yamaha MotoGP +2.512

MotoGP Austria, Prove Libere 1: Acosta parte col piede giusto, due KTM in testa. Qualche problema per l'Aprilia di Martin MotoGP, Bagnaia si dà al basket per scacciare la crisi e torna il tormentone "se ci fosse la GP24" Getty

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