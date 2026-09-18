MotoGP Austria, Prove Libere 1: Acosta parte col piede giusto, due KTM in testa. Qualche problema per l'Aprilia di Martin

Si apre il fine settimana del GP d'Austria con le prime prove libere che hanno visto dominare sul Red Bull Ring Pedro Acosta. KTM piazza anche Espargarò, per il team satellite, sul podio dei tempi

Pedro Acosta inizia con il piede giusto la sua corsa all’impresa di questa stagione (e se vogliamo della propria carriera ad oggi), ovvero conquistare il primo successo in MotoGP. E vorrebbe riuscirci in casa di KTM, sul Red Bull Ring dove oggi si sono disputate le Prove Libere 1 dominate dalla casa austriaca: lo spagnolo infatti ha svettato nella sessione davanti a Pol Espargarò, che non corre per il team ufficiale ma per Tech3 dove a sua volta sta continuando a sostituire Maverick Vinales. Staccati i favoriti per il titolo, ovvero Marc Marquez, Marco Bezzecchi e un Jorge Martin che oggi ha dato prova di non soffrire più di tanto il problema legato alla sindrome compartimentale, ma ha comunque dovuto fare i conti con un piccolo guaio tecnico alla sua Aprilia.

GP Austria, Prove Libere 1: Acosta parte subito forte

Il primo a fissare i riferimenti di queste FP1 (con i piloti che sono partiti con la gomma soft per l’anteriore, laddove per il posteriore la scelta è ricaduta sulla media) è stato Pedro Acosta con 1:30.314, per poi scendere sotto l’1:30 e mantenere una provvisoria leadership con 1:29.851. Marc Marquez, dopo la prima metà di sessione, staziona a 403 millesimi dal futuro compagno di squadra nel team ufficiale Ducati, mentre al terzo posto virtuale troviamo Joahnn Zarco a 5 decimi.

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Sempre in questa prima mezz’ora Jorge Martin ha accusato una noia tecnica alla sua RS-GP, che lo ha costretto a fermare la sua Aprilia. Dopo aver chiuso la prima parte delle FP1 con 1 secondo e 2 da Acosta, lo spagnolo si migliora e balza al secondo posto a 3 decimi dal connazionale su KTM, seguito in questa tripletta iberica da Marquez, quindi da Zarco e da Bezzecchi, nonostante una sbavatura in pista (6 decimi per il compagno di squadra di Martin).

La top ten delle FP1. Bagnaia solo 18esimo

Successivamente Pol Espargarò (che continua a sostituire Maverick Vinales, che a questo punto potrebbe tornare a Motegi) conquista il secondo miglior tempo a 2 decimi da Acosta, facendo scivolare Martin al terzo posto. Con questo colpo di reni KTM si aggiudica il primo posto con il pilota ufficiale e il secondo con il team Tech3, davanti a Martin, Marc Marquez, Zarco e un Bezzecchi che in questa sessione non riesce ad andare oltre il sesto tempo a 5 decimi da Acosta. Altra Aprilia, ma per la formazione Trackhouse, quella di Raul Fernandez, settimo, con la top ten che si completa con Alex Marquez, Diogo Moreira e Luca Marini.

Per la cronaca, Francesco Bagnaia, dopo aver incassato la solidarietà degli altri colleghi piloti per il fuorionda carpito e le scuse alla Ducati, per ora sul Red Bull Ring sigla un tempo di 1:30.973, 18esimo di oggi e lontano dal record di 1:29.519 siglato sulla Desmosedici nel 2024.

GP Austria, FP1: i risultati