Bagnaia e VR46 in fuga da Ducati: Rossi scommette su Aprilia e si porta Pecco, doppio colpo di mercato MotoGP

Clamorosa indiscrezione di mercato MotoGP: il team VR46 di Valentino Rossi starebbe flirtando con Aprilia per il 2027 e porterebbe con se in dote niente di meno che Pecco Bagnaia, doppio abbandono quindi per Ducati

Le grandi manovra sono già cominciate. Con un anno di anticipo. La fine del Mondiale MotoGP porta evidentemente quella lunga “silly season” invernale tipica del mondo dei motori. Il Motomondiale non ne è immune. Il rumors che rimbalza in queste ore è di quelli forti. Riguarda un cambio radicale della griglia della classe regina. Bagnaia via da Ducati. E fin qui niente che non sia già stato messo in preventivo. Ma la destinazione e l’effetto domino sono di rilievo: Pecco con il team VR46 che a sua volta lascerebbe le moto di Borgo Panigale per spostarsi verso Noale, Aprilia per intenderci. Scenario di mercato mozzafiato che stuzzica la fantasia.

Bagnaia cerca riscatto fuori da Ducati

La delusione della MotoGP 2025 è stata Bagnaia. Dopo due titoli mondiali in tre anni col tris sfiorato per 12 miseri punti lo scorso anno, Pecco è andato alla deriva dopo un inizio che sembrava deludente, con tanti podi ma da perdente seriale al cospetto delle vittorie a raffica di Marquez. Il pilota torinese inseguendo un feeling mai trovato con la GP25 è andato anche peggio col passare delle gare, un vero e proprio disastro alleviato soltanto dal week end illusorio in Giappone, a Motegi, peraltro nel week end in cui Marquez conquistava il titolo di campione del mondo.

Le continue critiche di Bagnaia alla moto, le richieste di spiegazioni al team riguardo il non riuscirsi ad adattarsi alla GP25, hanno finito per inasprire i rapporti con la Ducati nonostante i tentativi, a parole, di Dall’Igna e Tardozzi di continuare a gettare acqua sul fuoco delle polemiche, Il 2026 sarà gioco forza un anno importante per il connubio Pecco-Ducati. Niente è scontato e sono alte le probabilità che Bagnaia possa voler cambiare aria e che Borgo Panigale voglia puntare su altri piloti, vedi lo stesso Alex Marquez per ricomporre la coppia di fratelli.

VR46 team satellite Aprilia con Bagnaia in sella

A tracciare questo scenario di fantamercato forse ma non poi così lontano dal vero, è stata la pagina specializzata Motor Paddock 365. Secondo i vari rumors, il Team VR46 di proprietà di Valentino Rossi e Uccio Salucci, legato a Ducati fino a fine 2026, starebbe pensando di accasarsi con Aprilia diventando team satellite del marchio di Noale dal 2027.

I progressi dell’Aprilia nella seconda parte di questo mondiale sono stati evidenti con le vittorie a raffica di Marco Bezzecchi ed anche la squadra satellite attuale, Trackhouse gestita da Davide Brivio, ne ha beneficiato con la vittoria di Raul Fernandez in Australia e il 2° posto nell’ultima tappa di Valencia.

Per questo, dopo aver messo in vendita i propri cimeli, Valentino Rossi e i suoi avrebbero messo nel mirino la RS-GP. Qui entra in gioco il discorso Bagnaia. Se anche il 2026 dovesse proseguire sulla falsariga di quest’anno con le stesse difficoltà, le strade di Pecco e della Ducati potrebbero dividersi alla fine naturale del suo contratto, 2026 che è poi una deadline di quasi tutta la griglia, eccetto Zarco con Honda LCR. Ovviamente l’effetto domino su tutto il mercato MotoGP sarebbe di quelli importanti.