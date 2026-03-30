Da Austin via Spagna arriva la notizia della firma di Bagnaia per Aprilia, un contratto dalla durata record con la casa di Noale, Pecco lascia Ducati e porta con se il capo tecnico Cristian Gabarrini

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Una Sprint quasi vinta e una gara in calando. Gran Premio delle Americhe tra alti e bassi per Francesco Bagnaia che dopo aver dato segnali di ripresa al sabato è ripiombato nelle difficoltà, sue e della Ducati, battuto dalle Aprilia, dalle KTM e pure dagli altri ducatisti, Di Giannantonio, Marc Marquez che pure ha scontato un long lap penalty e il fratello Alex. Nono e sconsolato. A ridargli fiducia nel futuro non tanto la Desmosedici ma il fatto di aver firmato con Aprilia la moto più forte del lotto al momento. L’indiscrezione arriva proprio dal paddock di Austin.

Bagnaia, quattro anni di contratto con Aprilia: la formula

Di ufficiale non c’è ancora nulla per l’annosa questione del rinnovo degli accordi tra l’associazione dei team, la Dorna e Liberty Media ma adesso è almeno ufficioso: Bagnaia ha firmato per Aprilia. Contratto dalla durata record, secondo gli spagnoli di As: ben 4 anni con la formula 2+2. Un vero record di durata che negli ultimi anni non si è quasi mai visto in MotoGP. L’ultimo era stato Marc Marquez ai tempi della Honda anche se poi lo spagnolo aveva rescisso all’ultimo anno per cercare fortuna in Ducati, prima con Gresini e poi col team ufficiale.

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Pecco cerca riscatto in Aprilia

Il due volte campione del mondo in MotoGP 2022/2023 cercherà di rilanciarsi in Aprilia. Dopo aver sfiorato il tris nel 2024, battuto per pochi punti da Jorge Martin, Bagnaia sta vivendo da un paio di stagione momenti difficili in Ducati. Crisi piena lo scorso anno, specie dopo metà stagione (eccetto l’acuto di Motegi) e nemmeno quest’anno ha cominciato benissimo, tra cadute piazzamenti nelle retrovie. Il 2° posto nella Sprint di Austin rappresenta per ora un unicum e i punti di ritardo da Bezzecchi e Martin in classifica cominciano a essere tanti.

Del resto Pecco è stato fatto fuori in primi da quella stessa Ducati di cui fino a poco tempo era simbolo, prima dell’arrivo di Marc Marquez. Lo sanno anche i sassi che nel futuro del team ufficiale di Borgo Panigale c’è Pedro Acosta, che a sua volta verrà sostituito da Alex Márquez in KTM. Per Bagnaia la soluzione Aprilia è la migliore sulla piazza, considerando anche i risultati che stanno ottenendo Bez e Martin.

Bagnaia porta Cristian Gabarrini in Aprilia

Sempre secondo As, Pecco porterà con se in Aprilia il suo capo tecnico in Ducati, Cristian Gabarrini. Che laacia nuovamente il box Ducati, dove ha vinto il titolo mondiale con Casey Stoner nel 2008, seguendo anche in quella occasione l’australiano nella sua avventura alla Honda, con cui ha conquistato nuovamente il titolo MotoGP nel 2011, per poi tornare a Borgo Panigale, lavorando tra gli altri per Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo e appunto Pecco Bagnaia.