Parole di benvenuto a Bagnaia da parte del gran capo Aprilia, Massimo Rivola pronto ad accogliere Pecco per "rigenerarlo". Intanto Marc Marquez si allena ad Aragon e Alex cerca di uscire dalla crisi con Ducati

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Ferma la MotoGP in tutto e per tutto. La pausa, come in F1, dopo il rinvio della tappa in Qatar ha messo in stand by il paddock. E se Marc Marquez ha deciso di togliersi un po’ di ruggine pasquale scendendo in pista ad Aragon con una Panigale V2, c’è chi vive in attesa che si sblocchino le trattative tra i team e la Dorna per poter ufficializzare tutti gli accordi di mercato in ottica 2027. Tra questi c’è anche il passaggio di Bagnaia in Aprilia. E parla già da suo team manager Massimo Rivola mentre Alex Marquez parlando delle sue difficoltà finisce indirettamente col dare ragione a Pecco sulla difficoltà di tirare fuori il meglio dalla Ducati se non sei Marc Marquez.

Bagnaia in Aprilia, perchè manca l’annuncio

La lista è lunga, non solo Bagnaia in Aprilia con un gran contratto ma anche il rinnovo per il 2027 di Marc Marquez con Ducati, l’arrivo a Borgo Panigale di Acosta, Quartararo che sbarca in Honda, Aldeguer che passa da Gresini a VR46, Martin in Yamaha e così via. Ci sarebbe annunci da fare da qui al ritorno in pista della MotoGP in Spagna a fine mese, uno al giorno. E invece no.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dietro il silenzio da parte dei team c’è una sorta di serrata da parte della Manufacturers’ Association (MSMA), associazione che riunisce appunto i costruttori della classe regina, che da ormai quasi un anno, sta negoziando con Dorna, ora ribattezzata MotoGP Sports Entertainment, il rinnovo del contratto che stabilisce tra le varie cose il compenso derivante dallo sfruttamento dei diritti commerciali del campionato, principalmente diritti televisivi.

Rivola, la frase che accoglie Bagnaia a Noale

Costretto a cercarsi una moto per il 2027, visto l’approdo di Pedro Acosta al fianco di Marc Marquez, Bagnaia ha “trovato posto” in Aprilia. Sarà lui il nuovo compagno di Marco Bezzecchi nel 2027. In un’intervista a Sky Sport, il CEO di Aprilia Racing, Massimo Rivola, si è sbilanciato sul possibile arrivo di Pecco: “I cambiamenti possono fare bene noi d’altro canto abbiamo dimostrato che prendiamo volentieri piloti che arrivano da altre case e li rigeneriamo“.

Un riferimento chiaro a Marco Bezzecchi che è arrivato due anni fa quasi come uno “scarto” della Ducati dopo essere stato una promessa mantenuta a metà in VR46 e che invece è maturato tantissimo tanto da essere reduce da 5 vittorie consecutive, 3 in questo inizio sfolgorante di stagione da leader del campionato. Ma anche Jorge Martin che arrivato in Aprilia da campione del mondo con Ducati Pramac si è fatto male più volte e che nonostante qualche bizza di troppo è stato atteso e ora è di nuovo competitivo come dimostra la vittoria nella Sprint e il 2° posto ad Austin.

Marc si allena: Alex Marquez e la crisi, come Bagnaia

Pasqua è alle spalle, la ripresa del Mondiale MotoGP è ancora lontana. Se ne parla a fine mese a Jerez. Sempre in Spagna, ma al Motorland di Aragon è sceso in pista Marc Marquez per allenarsi un po’ con la Ducati Panigale V2 come mostrato dallo stesso pluricampione sui social.

Il fratello Alex invece è alle prese con una profonda crisi. Impensabile solo un anno fa quando lo spagnolo era tra i pochi a restare in scia al fratello diventando poi da pilota di un team satellite, vice campione del mondo. Finora invece Alex Marquez, un po’ come Bagnaia e non solo, fatica a spremere il meglio dalla Ducati GP26 cosa che invece riesce al solito Marc e pure a Fabio Di Giannantonio.

Una crisi che ha ricordato quella di Bagnaia lo scorso anno passando dalla GP24 alla GP25 sviluppata anch’essa quasi a immagine e somiglianza di Marc Marquez: “Sono ancora forse al 20%. Perché sono ancora piuttosto lontano. Anche così, non mi sento molto a mio agio con la moto. È vero che le caratteristiche influenzano parecchio il mio stile di guida naturale “.