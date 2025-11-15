Bagnaia eliminato e furioso: "Vi siete dimenticati di fare benzina". L'accusa in faccia a Tardozzi e Dall'Igna

Ennesima sciagura per Bagnaia che nelle qualifiche del Gp di Valencia resta senza benzina nel Q1 e viene eliminato. Pecco rientrando ai box è una furia contro il suo team Ducati

Incredibile ma vero. Bagnaia resta senza benzina nel corso del Q1 del Gran Premio di Valencia mentre cercava l’ultimo giro buono per entrare in Q2. Eliminato per la quarta volta dall’ultima sessione di qualifiche. Ma a far discutere e scatenare la rabbia di Pecco appena rientrato ai box è stata la causa del suo ennesimo problema: la sua Ducati è rimasta a secco. Così ha detto il pilota torinese appena rientrato al box: “Vi siete dimenticati di fare benzina”

Bagnaia senza benzina, che rabbia!

Bagnaia per la quarta volta non si qualifica per il Q2. Pecco è rimasto incredibilmente senza benzina nell’ultima parte del Q1 in cui si sono qualificati Raul Fernandez e Zarco. Il torinese era terzo e stava facendo un giro di cool down per raffreddare le gomme e poi riprovare un ultimo time attack e centrare i primi due posti che davano il pass per il Q2 che aveva dimostrato di valere col 2° posto nelle ultime libere.

Ed invece proprio mentre a provato a dare gas per rilanciarsi non ha avuto la risposta dal suo Desmosedici ed è stato costretto a parcheggiare la sua GP25 a bordo pista, imprecando e alzando gli occhi al cielo in piena ghiaia mentre veniva sfilato dagli altri. Bagnaia ha chiuso il Q1 al 6° posto e partirà sia nella Sprint che in gara 16°.

Bagnaia è una furia al box Ducati

“Vi siete dimenticati di fare benzina!”. Inequivocabile la frase urlata da Bagnaia al rientro al box Ducati con ancora il casco in testa. Tutti in silenzio, compresi Tardozzi e Dall’Igna. Solo l’ingegnere di pista di Pecco, Gabarrini ha provato a calmare il suo pilota dicendo che la benzina fosse stata messa. Ma il gesto di Bagnaia è stato molto chiaro: con la mano ha imitato il gesto di mettere liquido nel serbatoio. Il tutto in diretta e ripreso dalle telecamere del circuito internazionale. L’unica altra spiegazione è che qualcosa si sia rotto sulla Ducati di Pecco impedendo l’arrivo della benzina al motore.

Incubo Bagnaia continua: venerdì il radiatore

Ci abbiamo fatto il callo e forse inconsciamente pure lui. Ennesimo episodio nero per Bagnaia in questa stagione infernale per lui. Un problema dietro l’altro per Pecco in una stagione già di per se travagliata. Ieri alla fine delle pre qualifiche era stato eliminato col 14° tempo nonostante mille cambiamenti di setting sulla sua Ducati. Nelle fp1 invece era rientrato ai box dopo i primi giri accusando del fumo uscire dal retrotreno della sua Ducati.

Si trattava di un problema al radiatore che ha costretto il pilota torinese ai box per lungo tempo prima di prendere la seconda moto a sua disposizione e scendere in pista per l’ultima parte delle prove. Tanto da far esclamare in telecronaca di Sky Sport a Guido Meda: “Ma qui serve un pellegrinaggio a Lourdes per Pecco. Tanti, troppi problemi quest’anno”.