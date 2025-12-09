"Bagnaia deve essere più figlio di buona donna": Bulega esagera, grazie Rossi e Toprak mette già in crisi Marquez

Dopo le due gare in MotoGP con Ducati, Nicolò Bulega parla della sua esperienza, del futuro e della crisi di Bagnaia, i consigli di Valentino Rossi mentre Razgatlioglu mette in difficoltà Marquez, video virale

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Calma piatta, apparente per il mondo della MotoGP che gode la meritata sosta dopo un anno intenso. Si pensa al 2026 ma per Nicolò Bulega è tempo di fare bilanci e progetti futuri che vanno dalla realtà della Superbike per riprendersi lo scettro di campione al sogno MotoGP dopo l’assaggio delle ultime due gare al posto di quel Marc Marquez che è invece è stato incubo per Bagnaia. A cui il vice campione SBK prova a dare qualche consiglio.

Mentre gli effetti del campione SBK, Toprak Razgatlioglu sulla MotoGP si vedono già. E in particolare sullo stesso Marquez. Come si evince dal divertente siparietto tra i due a margine della premiazione dei FIM Awards 2025.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Bulega, dalla Superbike alla MotoGP e ritorno

Un 2025 denso per Nicolò Bulega passato dalla lotta fino all’ultima staccata contro Razgatlioglu per il Mondiale Superbike poi andato al turno, al coronamento del sogno MotoGP, nelle ultime due gare della stagione, Portimao e Valencia, al posto di Marc Marquez ed entrambe finite a punti. Nel 2026 per il talento di casa Ducati sarà ancora SBK stavolta con l’obiettivo dichiarato e i favori del pronostico di riprendersi il titolo.

“Il titolo che ho perso quest’anno non è dimenticato, né la MotoGP mi ha fatto staccare. Sono felice di essere il favorito l’anno prossimo e più che pressione per me è motivazione, perché significa che tutti mi vedono come il più completo e il pilota da battere”, ha dichiarato recentemente in un’intervista a ‘GPOne’.

L’obiettivo tornare in MotoGP

Si sa, l’appetito vien mangiando e Nicolò dopo aver assaggiato la MotoGP nel 2025, si è già posto come obiettivo quello di ritornarci, stabilmente e per fare bene: “Quando sono sceso in pista nelle FP1 a Portimao è stata un’emozione fortissima e dentro il casco mi sono detto tante cose. Se l’obiettivo per il futuro è la rossa della MotoGP? Chi non la vorrebbe! Sarebbe meraviglioso, ma devono coincidere tante cose perché si realizzi.”

Bagnaia troppo bravo ragazzo

Ha sostituito Marquez, ha corso al fianco di Bagnaia, a Nicolò Bulega viene chiesto di fare un’analisi dall’esterno ma da persona ‘informata sui fatti’, della crisi patita da Pecco: “In MotoGP bisogna essere un po’ figli di buona donna, per dirla alla Carlo Pernat, e lui è un bravo ragazzo, forse anche troppo. Anche se ci siamo un po’ persi di vista quando ho lasciato l’Academy di Valentino Rossi, con Pecco ho sempre avuto un ottimo rapporto”.

Sul futuro ritorno in MotoGP Nicolò è sincero: “Non punto a prendere la moto di Bagnaia, ma a Pecco dico che tutti mirano a prendere la sua moto, è normale. Dico che a differenza sua, sarebbe più facile per me avere Marquez come compagno di squadra perché sono solo un debuttante mentre Pecco è un campione“.

“Da Rossi solo grandi consigli”

L’ha detto lui stesso, in passato Bulega ha fatto parte dell’Acadamy VR46 e recentemente è tornato al ranch di Tavullia per correre la “100Km dei campioni” vinta proprio da Bagnaia. Con Rossi i rapporti di Nicolò sono buoni tanto che, racconta, “Quando lo chiamai a ottobre dovevo decidere se fare le gare con la MotoGP, avevo qualche dubbio, ma lui mi ha detto di sbattermene e di andare a correre”

Toprak Razgatlioglu, che siparietto con Marquez

In questi giorni di calma piatta nella MotoGP a prendersi la scena sono stati i due campioni del mondo. Marc Márquez e Toprak Razgatlioglu si sono incontrati a Losanna, in Svizzera, premiati entrambi al Gala dei FIM Awards. Microfoni, taccuini e obiettivi erano tutti per loro.

In particolare c’è un video che è diventato virale in cui Toprak invita Marquez a pronunciare il suo nome, mettendolo non poco in difficoltà. Marc prova ad aggirare l’ostacolo chiamandolo “Il Turco” ma poi su insistenza del nuovo pilota Yamaha Pramac nella classe regina, lo spagnolo ha pronunciato alla bene e meglio Razgatlioglu ricevendo i complimenti del collega tra mille risate.