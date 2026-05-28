Mugello, Bagnaia al sapor di pizza e underdog: Pecco incorona Marquez e Bezzecchi e si tira fuori dalla lotta

Il pilota Ducati arriva al Mugello tra dubbi tecnici e ambizioni ridimensionate. E su Marquez ammette: “Sta meglio, averlo accanto ti costringe a dare il massimo”

Bagnaia si presenta al Mugello con un casco speciale e il sorriso di chi conosce la bellezza di correre al Gp d’Italia e di chi vuole godersela fino all’ultima curva. Il due volte campione del mondo non perde però la lucidità di chi è ben conscio di come non sia ancora giunto il tempo per tornare a fare proclami.

Weekend al gusto pizza

Partiamo dalle cose più “leggere”, ma comunque non banali. Bagnaia, infatti, per il Mugello ha scelto di correre indossando un casco speciale, un casco dedicato alla pizza e alla convivialità italiana. Pecco è arrivato nel paddock con tanto di maglietta a tema e cartone della pizza, spiegando come l’idea nasca proprio dal modo tutto italiano di vivere il weekend delle corse, dallo stare insieme, dal mangiare in compagnia e dal conoscere persone nuove senza barriere. La pizza, in questo senso, si fa simbolo perfetto di un’atmosfera che nessun altro appuntamento del motomondiale riesce a replicare: “La pizza rappresenta un momento molto conviviale”.

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L’ammissione di Pecco

Al senso di libertà espresso dal casco, Pecco non riesce però ad affiancare quella libertà mentale di chi sa di poter davvero dire la sua in pista. Anzi, il due volte campione del mondo non gira intorno al problema e conferma il persistere delle difficoltà che lo attendono durante il weekend: “Rapporto con la moto? Ancora sì e no. Stiamo faticando parecchio, ma anche lavorando tanto e bene ultimamente, però non siamo ancora riusciti a trovare l’equilibrio giusto. Abbiamo fatto qualche passo in avanti, ma c’è ancora tanto da lavorare”.

Gettare il cuore oltre l’ostacolo, nonostante tutto

“Poi – ha aggiunto Pecco ai microfoni di SkySport – sono convinto che qui, con il tifo e tutto il resto, si possa dare un pelo di più. Si prova a gettare il cuore oltre l’ostacolo e a fare il massimo che si può. Vediamo che accade. Negli ultimi anni la moto è cambiata pochissimo, ma io lo sento dove è cambiata. Dobbiamo ritrovare equilibrio nei dettagli e nel bilanciamento. Ora come ora, non mi vedo in lotta per vincere. Arrivo al GP per dare il massimo e provare a farlo, poi però occorre anche capire le situazioni e imparare ad accontentarsi e per il momento va così”.

Come sta Marquez

Pecco torna poi sul rapporto con Marc Marquez con cui ammette di essersi trovato “bene fin da subito, non ha mia vissuto in modo negativo il suo arrivo. Stiamo lavorando insieme per uscire dalle difficoltà incontrare da entrambi con le nuove Desmosedici. Avere un compagno che va così forte ti stimola a spingerti al massimo. Adesso è tornato e ci ho parlato questa mattina. Mi ha detto che sta piuttosto bene e che lo preoccupa di più la spalla che per il piede”.

Il confronto con Bezzecchi

Sul confronto inevitabile con Bezzecchi Bagnaia non ha dubbi: “Bez non ha preso il mio posto. Ognuno è dove deve essere. Prima si faceva il tifo per me, oggi si tifa per lui. Sta facendo benissimo e si merita tutto. Se devo essere onesto, non ho mai preso questa cosa come negativa. Se uno vince è giusto che venga spinto”. Infine, pungolato sul futuro, Pecco taglia corto: “Godiamoci il weekend. Ci sarà tempo per parlare del resto”.