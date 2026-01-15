Bagnaia su Marquez, sfogo da Cattelan: "Gabbia di matti" ma ecco Aprilia, Martin e Bezzecchi obiettivo Ducati

Un Pecco Bagnaia mai visto e sentito protagonista del nuovo podcast Supernova di Alessandro Cattelan ha parlato di tutto mentre Aprilia si presenta con Martin e Bezzecchi e la voglia di battere la Ducati di Marquez

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Niente tuta, niente casco e parole in libertà. Francesco Bagnaia come poche volte si era visto e sentito è stato protagonista della nuova puntata di Supernova intervistato da Alessandro Cattelan. Pecco ha parlato di un po’ di tutto, del 2025 difficile che spera di essersi messo alle spalle, della voglia di tornare grande e forte nella stagione che sta per cominciare ma anche del rapporto con Marc Marquez con qualche divagazione anche fuori dalla pista.

Intanto la MotoGP registra la terza presentazione in altrettanti giorni: dopo Pramac Yamaha e Pertamina VR46 è stato il turno del team uffciale Aprilia che sulla carta, forte dei risultati dello scorso anno di Bezzecchi e col ritorno a tempo pieno si spera di Jorge Martin, ha l’obiettivo di battere la Ducati rompendo un dominio che va avanti da quattro anni.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Bagnaia si confessa da Cattelan: “Ho mangiato come un matto”

“Per una settimana ho mangiato come un matto ma poi mi sono rimesso in regola”. Comincia così l’intervista di Bagnaia con Alessandro Cattelan nel nuovo podcast di Supernova. Si parla della sosta, della voglia ma anche necessità di staccare specie “quando fai stagioni un po’ come questa che non è stata certo facile, da una parte vorresti ricominciare subito ma è importante prendersi il tempo, riflettere e cercare di capire cosa hai fatto male, cosa hai fatto bene”.

Il discorso tocca subito la note dolente della stagione al limite del disastroso per un Bagnaia fresco 29enne che fino all’anno prima, per 4 stagioni si era giocato il titolo, vincendone due e arrivando due volte secondo: “Quest’anno, purtroppo, non siamo riusciti a trovare quell’equilibrio, in molte occasioni sono stato io che non sono riuscito a perfomare, ma anche sfortune, ho bucato quando stavo per vincere, ma sono tutte cose che ti fanno crescere, se mi dovessi ritrovare in questa situazione saprò come reagire”

Pecco: “Mi sono trovato in una gabbia di matti

Cattelan fa il paragone col calcio, con la Fiorentina in zona retrocessione, per capire come si possa essere sentito Bagnaia a passare da lottare per vincere a stare a centro gruppo, Pecco conferma: “Mi sono sentito più un outsider. Quando parti davanti in una gara… cambia totalmente l’approccio a una staccata, un ingresso in curva, invece, quando sei dietro il tunnel d’aria che si crea con 15 moto cambia totalmente, ti ritrovi in quella che ho chiamato gabbia di matti… ti arrivano da tutte le parti, capisci quanto un decimo faccia la differenza”.

Il rapporto con Marquez: “Marc è stato bravo

Bagnaia ha confessato di non gradire troppo il dover partecipare a tanti eventi durante i week end di gara e di ignorare il perchè i vari team hanno due piloti in gara e non uno solo. Poi l’intervista si sposta sulla coabitazione con Marquez in Ducati: “Quando metti un pilota con un carisma, come può avere Marquez, nello stesso box, le cose sono due: o inizi a litigare da subito o riesci ad andare d’accordo, lui però ha capito le dinamiche del team… mantenere l’equilibrio all’interno del box senza far casino, il rapporto è stato ottimo”.

Un Pecco comunque molto scherzoso in un clima molto leggero: “Quando qualcuno si rompe un polso, beh uno in meno… ovviamente scherzo!” con continue allusioni di Cattelan al gioco “Mario kart”, i discorsi sulle ombrelline: “ma sono davvero necessarie? Sì, quando c’è il sole” e la sfida ai fornelli con lo chef Bottura “a fare la spasta al pomodoro. Gli ho detto che lo batto”.

Aprilia vuole strappare il titolo a Ducati, Rivola deciso

Aprilia non è mai stata così ambiziosa in MotoGP come in questo 2026. Dopo Pramac Yamaha e Team VR46, la casa di Noale ha presentato la scuderia ufficiale con Jorge Martín e Marco Bezzecchi con l’obiettivo dichiarato di battere Ducati.

Il concetto è stato abbastanza chiaro, da Max Biaggi in veste di ambasciatore ufficiale: “Il 2025 è stato storico, vogliamo solo migliorare” al team managerPaolo Bonora :”Vogliamo risultati ancora migliori” passando per il dt Fabiano Sterlacchini: “Certo che siamo pronti. Siamo piuttosto ottimisti e fiduciosi” fino all’ad Massimo Rivola: “È stata una grande stagione, ma dobbiamo guardare avanti. Questi risultati ci danno maggiore responsabilità. Abbiamo voglia di lottare “.

La carica di Martin e Bezzecchi

Sulla stessa lunghezza d’onda i piloti, confermati, con due stati d’animo diversi ma con lo stesso obiettivo del team. Marco Bezzecchi terzo nel mondiale lo scorso anno e in crescendo nel finale di stagione di pari passo con la moto, ha parlato del suo allenamento invernale: “Non ho smesso di allenarmi, bisogna essere pronti”, così come Jorge Martín pronto al riscatto dopo un 2025 passato quasi sempre rotto: “Quest’inverno è stato importante per essere pronti per il 2026, perché voglio davvero tornare“, ha annunciato.

Martinator ci crede: “Ho imparato molto l’anno scorso, so che devo essere unito alla squadra. È stato davvero speciale essere in fabbrica e vedere moto storiche”, ha detto. Bez sa di essere già nei libri di storia della casa italiana. “Sono contento, ma non basta, vogliamo ottenere di più e daremo tutto per lottare sempre al vertice”.