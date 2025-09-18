MotoGP, Bagnaia rompe il silenzio sui social e chiede scusa: "Mi dispiace". Pecco invaso dall'affetto dei suoi fan

Pecco Bagnaia è tornato a parlare sui social. Lo ha fatto con un messaggio sincero e profondo rivolto ai suoi tifosi che lo seguono chiedendo loro scusa per la brutta gara di Misano e ricevendo tanto affetto

Fuori dalla zona punti nella Sprint, la caduta in gara. Misano non è ancora alle spalle per Francesco Bagnaia. Il due volte campione del mondo della MotoGP è tornato di buona mattina sulla delusione della gara di casa e attraverso i propri canali social ha ringraziato e si è scusato con tutti i suoi fan. Che per risposta gli hanno ancora una volta dimostrato tutto il loro affetto, sugli spalti nello scorso week end al circuito intitolato a Marco Simoncelli come in rete.

Bagnaia chiede scusa, il messaggio social

Ha aspettato quattro giorno. Per metabolizzare la delusione di Misano. Al di là delle dichiarazioni più o meno ufficiali rese dopo il brutto week end di Misano, Pecco Bagnaia è tornato a parlare sui social. Lo ha fatto con un messaggio sincero e profondo rivolto ai suoi tifosi che lo seguono, che credono in lui e aspettavano, specie a Misano, e aspettano ancora, da un momento all’altro di rivedere il loro idolo tornare a lottare nelle posizioni di testa con Marquez e Bezzecchi.

“Grazie – scrive Pecco sulla propria pagina Instagram – perché ancora una volta avete fatto la differenza, durante uno dei week end più difficili di sempre. Siete fantastici e senza di voi sarebbe stata ancora più tosta. Mi dispiace non avervi potuto regalare lo spettacolo che vi meritate, ma sono qui a lavorare e dare tutto me stesso per tornare a divertirmi e farvi divertire. Alla prossima Nuvola Rossa“

L’affetto dei tifosi per Pecco

Con questo messaggio, Bagnaia ha nuovamente aperto il suo cuore ai propri tifosi. Come ha ricordato lo stesso Pecco in un momento di grande difficoltà. Il campione torinese a Misano è stato il peggiore dei piloti Ducati. Se pensiamo che la casa di Borgo Panigale ha piazzato 5 moto nelle prime 6 posizioni, eccetto il 2° posto di Bezzecchi.

Tanti gli attestati di stima sotto il post di Bagnaia. Tante emoticon: cuoricini, il braccio che fa il muscolo per fare forza e poi le belle parole: “Pecco ti aspettiamo”, “Forza Campione, sei sempre il migliore” e ancora “Tornerai più forte di prima”. C’è anche spazio per qualche messaggio polemico di chi crede ancora che ci sia una sorta di complotto ai danni di Pecco per favorire Marquez, che poi son quelli che magari hanno applaudito ed esultato alla caduta di Marc nella Sprint (Rossi compreso) ma parliamo di una sparuta minoranza.