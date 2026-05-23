Arriva direttamente dai social di Bagnaia un indizio sulla presenza o meno del pilota Ducati al Mugello, corsa contro il tempo Marquez ma intanto Dall'Igna fa chiarezza sull'addio di Pecco

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Week end di sosta per la MotoGP che si lecca le ferite dopo i numerosi infortuni tra Le Mans e Barcellona. Ad essere colpita soprattutto la Ducati che andando verso il Mugello, prima tappa italiana del Motomondiale, deve fare i conti con il forfait sicuro di Alex Marquez e le non buone condizioni di Marc e Bagnaia. Proprio Pecco però vttima di una brutta caduta in Spagna sembra aver sciolto i dubbi sulla sua presenza. Mentre Gigi Dall’Igna è tornato sull’addio del campione torinese promesso sposo Aprilia 2027.

Come sta Bagnaia, il post su Instagram che fa ben sperare

Domenica scorsa la pista di Barcellona ha messo a dura prova le coronarie e il fisico dei piloti della MotoGP. Due incidenti, due piloti infortunati, Alex Marquez e Zarco, e altri un po’ incerottati. Tra questi anche Bagnaia coinvolto nella caduta a tre con Marini e Zarco appunto che ha avuto la peggio. Anche Pecco però è rimasto acciaccato tanto da lamentare dolore e giramenti di testa dopo qualche giro della seconda ripartenza.

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Il podio, dopo le penalizzazioni di Mir e Ogura, ha ridato il sorriso a Bagnaia ma non ha cancellato i problemi al polso sinistro che però non gli ha impedito di fare qualche giro nel test del lunedì sempre al Montmelò. Qualcuno ne ha messo addirittura in dubbio la presenza la prossima settimana al Mugello ma a fugare eventuali dubbi è stato lo stesso Bagnaia con un post su Instagram dove chiede al grafico Gianpiero D’Alessandro con un messaggio qualche idea per il casco del Mugello.

Come sta Marc Marquez

Più delicato il discorso per lo spagnolo. Caduto a Le Mans nella Sprint ha saltato la gara, si è operato al piede e alla spalla, ha dato forfait nel week end di Barcellona ed ora sta correndo contro il tempo per esserci al Mugello. Non ci sono comunicazioni ufficiali ancora da parte di Ducati che spera di avere il suo campione del mondo in Toscana ma come ha ricordato, Tardozzi, solo a patto che sia recuperato al 100% onde evitare ricadute, in tutti i sensi.

Dal canto suo Marc Marquez continua a pubblicare i suoi allenamenti intensi in palestra nelle sue stories di Instagram e i suoi messaggi per darsi forza: “Non facile ma sempre guardando avanti” ha scritto nelle ultime ore impegnato a sollevare i pesi sulla panca. Pirro resta in pre allarme, essendo Bulega impegnato con la Superbike. Pirro che potrebbe comunque correre il GP d’Italia magari sulla Ducati Gresini rimasta vacante di Alex Marquez che dopo il volo pauroso di Barcellona salterà ben due gare, Mugello appunto e Balaton.

Dall’Igna sull’addio a Bagnaia: “Ho fatto una scelta”

Lo si sa da tempo, Pecco Bagnaia andrà via dalla Ducati a fine stagione, dopo due titoli mondiali, un terzo sfiorato e tante vittorie e pagine indelebili scritte della storia di Borgo Panigale. Il direttore generale di Ducati Corse, Luigi Dall’Igna presente sul palco di Eataly ha parlato anche di MotoGP, dei grandi piloti che ha avuto con lui, da Andrea Dovizioso a Jorge Lorenzo, passando per il presente di Marc Marquez e il futuro che sarà Pedro Acosta.

Per quanto riguarda Bagnaia, Dall’Igna ha spiegato le ragioni della scelta di congedare da Pecco: “È stato fantastico – le parole riportate da Gazzetta – ma nella vita un manager deve fare delle scelte professionali che sul piano umano non farebbe: il pilota va a rispettato ma devo pensare al bene delle 200 persone che lavorano con me piuttosto che al bene del singolo. Quindi quando si fanno delle scelte non sempre queste sono gradite”.