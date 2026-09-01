Viaggio nella crisi di Pecco Bagnaia sempre più uomo solo dentro la Ducati, la frecciata di Gigi Dall'Igna e le radici di un tunnel che non ha a che fare con Marquez ma con Jorge Martinb

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Un altro week end da buttare, ancora una gara finita anzitempo nella ghiaia. Continua a raccogliere polvere Bagnaia che sta vivendo, per sua stessa ammissione dopo Aragon, la parentesi peggiore della sua carriera in MotoGP. E dire che già lo scorso anno era stato difficile. Nonostante qualche lampo la sua crisi è cronica e senza via d’uscita se non aspettando il 2027 e la nuova avventura in Aprilia. Pecco sempre più debole dentro la Ducati come dimostra l’ultima frecciata di Gigi Dall’Igna con un riferimento inequivocabile che sembra coincidere con l’inizio del tunnel buio.

Bagnaia, crisi senza fine: Pecco non sa più andar forte

Francesco Bagnaia è caduto ancora, chiudendo un altro fine settimana deludente ad Aragon, simile a quello di Silverstone, dopo un sabato in cui non aveva nemmeno conquistato punti nello sprint. Un altro doppio zero e cominciano ad essere troppi.

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Gli acciacchi, il post operazione all’avambraccio durante la sosta sono sì delle attenuanti ma non possono essere delle scusanti quando hai un compagno di box che con una spalla mal messa mette assieme la quarta doppietta stagionale avvicinando la testa del Mondiale.

A preoccupare sono state le parole di Bagnaia dopo la gara, quasi un’ammissione di impotenza rispetto alla sua di Ducati sempre più indomabile, almeno per lui, e alla sua condizione di pilota alla costante ricerca del grip perduto, che cade se prova ad andare più forte e che si sente nel down più brutto della sua carriera.

La frecciata di Dall’Igna a Pecco: “Non serve vincere 11 gare”

Come se non bastasse l’impressione è che Bagnaia viva oramai da separato in casa nel box Ducati. Dallo scorso si è rotto qualcosa, forse addirittura da quello prima e ora vi spiegheremo perchè. Non è un caso che le parole di Dall’Igna analizzando la volata per il Mondiale tra Marquez e i piloti Aprilia, Martin e Bezzecchi su tutti, tirino in ballo indirettamente o direttamente fate voi proprio Pecco:

“A mio parere, questo Mondiale lo vincerà chi avrà più testa da qui alla fine del campionato. Sarà importante sommare punti e non commettere errori, perché la storia degli ultimi anni dimostra che non è importante vincere 11 gare, ma che può bastare imporsi in qualcuna in meno, però bisogna essere più consistenti e costanti e, soprattutto, non fare zero”.

La crisi di Bagnaia ha inizio col Mondiale perso contro Martin

Il riferimento di Dall’Igna, è chiaro, va al campionato 2024 quando proprio Bagnaia perse il titolo in volata contro Martin per 12 miseri punti. Pecco non riuscì nel tris iridato nonostante quell’anno vinse ben 11 gare mentre lo spagnolo ne vinse soltanto 3.

Il gran capo Ducati ha probabilmente colpito nel segno. Il problema di Bagnaia non è la convivenza con Marc Márquez non è il rapporto un po’ logoro con Gigi Dall’Igna o con Davide Tardozzi e in generale con Ducati. La crisi di Pecco ha un nome e una data: Jorge Martín, 2024. Quando Martínator gli ha soffiato il titolo guidando una GP24 del team satellite, Pramac, nonostante il record di vittorie, qualcosa nella fiducia di Bagnaia si è incrinato. E che ancora si trascina. Riuscirà la cura Aprilia a far tornare il vero Pecco?