MotoGp, Bagnaia prova a tirarsi fuori dalla crisi. Lorenzo non ci crede: “Lo vedo spento”, poi la puntura a Valentino Rossi

Il pilota della Ducati chiude i test di Valencia parlando di sensazioni positive ma dietro le sue parole c’è ancora tanta incertezza. L’ex Jorge Lorenzo non è sicuro: “Ha perso entusiasmo”

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una stagione da incubo quella di Pecco Bagnaia, passato dal lottare per il Mondiale a una serie di gare in cui ha faticato ad arrivare al traguardo. Lunghi mesi in cui ha visto il suo compagno di scuderia, Marc Marquez, dominare in lungo e in largo e le gerarchie cambiare all’interno della stessa Ducati. Ma ora il pilota italiano prova a cercare degli appigli per uscire da quella crisi a partire dai test di Valencia.

Bagnaia prova a tirarsi fuori dalla crisi

Un 2025 da dimenticare e tanti dubbi anche in vista della prossima stagione. Ma la giornata di test sembra essere servita a Pecco Bagnaia per provare a trovare un po’ di ottimismo. Ovviamente resta tutto da verificare se questo spirito positivo poggi su ragioni valide o se sia solo un tentativo del due volte campione del mondo di mettersi alle spalle un’annata da dimenticare: “Siamo riusciti a lavorare bene e l’approccio alla Moto 2026 è stato positivo. E’ stato bello poter spingere in maniera più appropriata, da pilota di MotoGp. Non vorrei che fosse una rondine a casa, ma penso che sia una buonissima base dalla quale partire”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lorenzo fa chiarezza su Bagnaia

A Valencia in occasione dei test della MotoGp c’è stata anche la presenza di Jorge Lorenzo che sta lavorando a un possibile ritorno nel “circuito” come coach di Mavericks Viñales. Lo spagnolo, in un’intervista a GpOne, ha parlato anche della crisi di Bagnaia dopo un 2025 da incubo e sembra poco ottimista: “Il problema è che nel 2026 la Ducati 2026 non cambierà tantissimo. Sicuramente questi tre mesi di pausa gli serviranno per staccare. Secondo me gli manca un po’ di entusiasmo, di allegria. Da fuori mi sembra spento, negativo. Magari non è così. Se qualcuno lo aiutasse innanzitutto a ritrovare entusiasmo e allegria, tutto il resto arriverebbe di conseguenza”.

La puntura a Valentino Rossi

Qualche giorno fa hanno fatto notizia i fischi ricevuti di Valentino Rossi in Spagna nel corso dei MotoGP Awards, in sua difesa è intervenuto Marquez. E ora anche Jorge Lorenzo si schiera in difesa del suo ex rivale anche se non gli risparmia una puntura: “I fischi sono un disastro, non si devono fare perché nessuno se li merita. E in particolare gli sportivi, ci sacrifichiamo per provare a fare qualcosa di buono, diamo tutto e non facciamo male a nessuno. Non li meritava Marc in passato e non li merita Valentino oggi. Ma sono contento che finalmente gli appassionati spagnoli siano tutti dalla parte dei piloti spagnoli, 10 anni fa no era così. Mi fa piacere che sia cambiata la dinamica”.