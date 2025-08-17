MotoGp, Bagnaia da bandiera bianca in Austria: “Faccio fatica a capire”. L'ammissione di Dall'Igna su Pecco

La domenica dei due piloti di punta della Ducati. Marquez fa cadere anche il tabù Austria: "Così ho superato Bezzecchi". Altra gara no per il torinese: "Andavo troppo piano"

Nella terra di Beethoven, la nona sinfonia di Marc Marquez. Vince anche in Austria, il leader della classifica. Ed è l’ennesimo schiaffo della stagione al compagno di scuderia Pecco Bagnaia, autore di un’altra prova da dimenticare, sprofondato a -197 dallo spagnolo. L’italiano della Ducati sembra alzare bandiera bianca dopo la delusione maturata su una pista che ne aveva sempre esaltato le qualità. E arriva anche l’ammissione di Dall’Igna.

Marquez cannibale: cade pure il tabù Austria

Sesta vittoria di fila, nona in questa stagione da urlo, 71esima in top class. Marc Marquez ha sempre più il Mondiale in pugno, specie dopo aver centrato il primo successo in carriera sul circuito del Red Bull Ring. Cade anche il tabù Austria, a dimostrazione del fatto che l’asso di Cervera sta vivendo un’annata pazzesca.

“Sono super felice di aver conquistato prima vittoria in Austria” ha commentato ai microfoni della MotoGp, prima di rivelare la strategia che l’ha portato a tagliare per primo il traguardo dopo il testa a testa con Bezzecchi e il ritorno di Aldeguer. “Ho preferito aspettare e attaccare Bezzecchi verso la fine. Mi aspettavo un outsider ed è arrivato Aldeguer: ora manteniamo la concentrazione, mancano ancora nove gare”. A Sky parla anche di Bagnaia: “È in difficoltà, anche se prima della gara era andato molto forte. Ha talento e la Ducati lo aiuterà tanto perché ha vinto due Mondiali. Lo aspettiamo”.

Pecco in caduta: l’ammissione di Dall’Igna

Il dg della Ducati, Gigi Dall’Igna, si sofferma sulla gara straordinaria di Fermín Aldeguer, ventenne del team Gresini e un destino da top che sembra già scritto. “La sua è stata una prova incredibile, senza errori. E qui non era affatto facile. Sta crescendo in maniera esponenziale: sarà il futuro di Ducati”.

Al contrario, domenica da incubo per Bagnaia, che ha chiuso all’ottavo posto. Il duello con Marc Marquez è durato troppo poco per poter ambire al podio. “Ogni gara che passa è un’occasione sprecata per cercare di migliorarsi – ha ammesso Dall’Igna -. Pecco aveva fatto un bel fine settimana, poi ieri si è registrato un problema da analizzare. Oggi, invece, la gara è stata un po’ sottotono”.

Bagnaia, umore nero: “Non riesco a capire”

È un Bagnaia da bandiera bianca, quello che si presenta davanti alle telecamere. Perché in Austria Pecco era ormai una sentenza: tre successi di fila dal 2022 al 2024. “Mi piacerebbe sapere cosa è successo. Succedono delle cose che faccio fatica a capire” dichiara. “Sono sempre stato veloce su questa pista e oggi mi sono trovato a lottare per l’ottavo posto. Una situazione difficile da accettare. Andavo piano dappertutto rispetto a chi mi era davanti”.

Il torinese della Ducati torna sul problema atavico della sua Rossa: “Il potenziale c’è, sappiamo cosa possiamo fare, ma siamo vincolati. Questa è una pista che consuma tanto, ma oggi non sono più capace di gestire la gomma dietro”.

La libidine di Bezzecchi dopo il podio

Ci ha sperato, Marco Bezzecchi. Finché ha potuto, si è tenuto stretto il primo posto. “Poi ho avuto un problemino alla moto, ho dovuto rallentare e Marquez mi è venuto sotto. Ho dato tutto quello che avevo”.

Il 26enne romagnolo dell’Aprilia confessa: “Non penso che avrei potuto batterlo, ma il gusto di provarci è una bella libidine. La gara di oggi è stata figa, sono riuscito a star davanti per un po’”.