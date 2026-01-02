Bagnaia scaricato, Dall'Igna ha già scelto: "Aldeguer è il futuro Ducati" e Toprak le canta a tutti per davvero

Futuro di Bagnaia in Ducati sempre più in bilico, Dall'Igna ha espresso la sua preferenza per Fermin Aldeguer come pilota del futuro. Intanto Toprak Razgatlioglu si esibisce senza sfigurare a The Voice in Turchia

Un occhio al presente con uno sguardo al futuro. La MotoGP vivrà una stagione particolare. C’è un Mondiale alle porte, con la caccia al titolo di Marc Marquez e al dominio con Ducati che ripartiranno a breve, dai test di Sepang fino al primo semaforo verde in Thailandia. In parallelo però il 2026 vivrà molto di mercato piloti essendo tutti o quasi i contratti in scadenza. Tra questi quello di Bagnaia.

Le avvisaglie non sono delle migliori specie dopo le ultime dichiarazioni di Gigi Dall’Igna che individua in Fermin Aldeguer il futuro della casa di Borgo Panigale. In tutto questo c’è chi come Toprak Razgatlioglu si prepara all’esordio assoluto nella classe regina e lo fa… cantando!

Bagnaia sminuito da Dall’Igna che elogia Aldeguer

La MotoGP ha dato appuntamento al 2026 ma qualcosa già bolle in pentola. Il prossimo anno sarà decisivo sotto tanti punti di vista, specie in ottica mercato. Tutti i contratti sono in scadenza quindi è facile pensare che il mercato piloti sarà pirotecnico.

Da questo punto di vista suona abbastanza eloquente una dichiarazione del boss Ducati, Gigi Dall’Igna su Fermin Aldeguer: “Quando un debuttante riesce a vincere una gara, significa sicuramente qualcosa. È il futuro del nostro marchio in MotoGP“. Insomma non è un mistero che la Ducati ufficiale sia ambita da tutti ed è ovvio come Aldeguer sia iscritto a questa corsa avendo come corsia privilegiata il fatto di essere già un pilota di Borgo Panigale.

Aldeguer in rampa di lancia Ducati

Da una parte il rendimento sottotono di Bagnaia in quest’ultima stagione. Da tre volte campione del mondo, due in MotoGP con un terzo titolo sfiorato per soli pochi punti lo scorso anno contro Martin, Pecco si è ritrovato in una crisi senza fine culminata con le cadute di fine anno e il 5° posto nel campionato piloti a ere geologiche di ritardo da Marc Marquez.

Dall’altra c’è il crescendo di Fermín Aldeguer già molto più di una promessa della MotoGP. Lo spagnolo ha iniziato in maniera timida ma in costante miglioramento, arrivando a conquistare tre podi e la vittoria in Indonesia. Rookie of the Year, per quel che contava quest’anno con la concorrenza del solo e modesto Chantra, ma tanta sostanza nel Team Gresini, avendo a che fare con un compagno “scomodo” come Alex Marquez 2° nel mondiale.

Lo stesso Aldeguer in un’intervista di qualche tempo fa era stato molto chiaro sui suoi obiettivi, “arrivare nel Team ufficiale Ducati”, ma anche sul calo di Bagnaia aveva espresso alcune considerazioni, dal punto di vista tecnico e mentale che secondo lui avevano finito per penalizzare Pecco.

Toprak Razgatlioglu canta a The Voice

C’è grande curiosità per vedere il campione del mondo della Superbike in MotoGP. Potrebbe essere l’eroe dei due mondi. Chissà. Intanto Toprak Razgatlioglu si prepara al debutto nella classe regina. Magari lui vorrebbe suonarle a tutti, per il momento si accontenta di cantare. Ma per davvero.

Il pilota turco che guiderà per la Yamaha Pramac si è presentato a sorpresa sul palco della versione del suo paese di The Voice, programma in Italia condotto da Antonella Clerici. Razgatlioglu ha cantato e ha stupito il pubblico e i giudici con una performance canora non malaccio ricevendo complimenti e applausi. Se dovesse andare male col motociclismo, Toprak ha già una possibile seconda carriera.