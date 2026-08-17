Domizia Castagnini, moglie di Bagnaia interviene stizzita sui social per difendere Pecco dalle critiche e dal fatto di essere diventato più lento dopo la nascita del figlio Oliviero ed è bufera web

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Il dissing di Ferragosto che non ti saresti aspettato. Protagonista Domizia Castagnini, la moglie di Bagnaia che è scesa in pista, è proprio il caso di dirlo, per difendere il pilota della Ducati, suo marito dalla critica di essere diventato lento dopo la nascita del figlio Oliviero lo scorso giugno. E nuovamente il rendimento di Pecco torna al centro dell’attenzione.

La critica verso Bagnaia: “Da quando è nato Olivero…”

Come tante polemiche, botta e risposta, la querelle in questione nasce sui social. Per la precisione sui canali di Misterhelmet, apprezzata e molto seguita piattaforma sul motociclismo, curata da Gianluigi Ragno. Nella trasmissione su YouTube dedicata al post Gran Premio di Silverstone, tra le varie questioni si è parlato ancora una volta del rendimento non all’altezza di Bagnaia, nello specifico in Inghilterra, lontano dalle posizioni di vertice per tutto il week end e poi caduto in gara quando era nelle retrovie.

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A sollevare uno dei tanti dubbi sulle prestazioni di Bagnaia, durante la trasmissione, è stato l’ospite Giovanni Cuzari, manager legato al mondo del motociclismo che ha legato lo scarso rendimento di Pecco alla recente nascita del figlio Olivero: “E’ una legge della vita, quando tu ti crei la tua famiglia, ti nasce un figlio, qualche volta nella testa ti verrà di dire ‘ma se mi succede qualcosa chi baderà a mio figlio?’, è da essere umani”.

Domizia, la moglie di Bagnaia su tutte le furie

Lo spezzone di trasmissione è stato ripostato su Instagram ed è qui che è intervenuta col suo profilo ufficiale Domizia Castagnini che pane al pane, vino al vino, ha risposto per le rime alla correlazione tra la nascita del primo figlio e la caduta di prestazioni di Bagnaia:

“Trovo sempre affascinante quanto alcune persone siano interessate a prevedere i fallimenti degli altri. Probabilmente guardare la propria vita con la stessa attenzione sarebbe un esercizio più utile. Solo una persona profondamente povera può guardare un momento meraviglioso come la nascita di un figlio e cercarci dentro qualcosa con cui sminuire un altro essere umano. Fortunatamente, certe parole non definiscono chi le riceve, piuttosto definiscono perfettamente chi sente il bisogno di pronunciarle”. Forse ti può interessare Marquez mette una pietra sopra la faida con Valentino Rossi: "Per fare pace bisogna essere in due", amici mai Continua la querelle tra Marc Marquez e Valentino Rossi, il pilota della Ducati ha parlato ancora una volta dei tentativi di pace inascoltati da parte del Dottore

Bufera web dopo le parole di Domizia Castagnini

Bagnaia, al di là del post operazione all’avambraccio durante la sosta prima di Silverstone, non sta vivendo un periodo facile, dopo qualche podio consecutivo in primavera, e la vittoria nella Sprint di Brno, è ripiombato in un tunnel da cui sembra non vedere la luce. La cartina tornasole sono gli altri ducatisti, sempre più veloci di lui, non solo Marc Marquez, ma anche Alex e Diggia financo Morbidelli e Lecuona che sta sostituendo Aldeguer.

Da un anno e mezzo a questa parte il web si divide su Pecco, se sia vittima della Ducati o sia semplicemente finito in un vortice da cui non riesce ad uscire. Le parole di Domizia hanno riacceso la polemica, specie sui social. Del resto proprio Enzo Ferrari diceva: «Un pilota perde un secondo a giro a ogni figlio che gli nasce». Ma parliamo di un’era del motorsport oramai andata in cui si rischiava la vita ad ogni giro. Al giorno d’oggi i piloti padri di famiglia che corrono ad alti livelli sono tanti.