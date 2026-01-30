Bagnaia deluso vuole lasciare Ducati, la rivelazione: Quartararo, retroscena Aprilia e il gesto del dito a Sepang

Dopo i primi di colpi di mercato lo sguardo si sposta su Bagnaia, cosa farà Pecco: Carlo Pernat prova a fare chiarezza sui rapporti con Ducati mentre il gesto di Quartararo è inequivocabile

Doveva essere un giorno come un altro. In ufficio, il primo per la MotoGP 2026 impegnata nei pre test in Malesia con collaudatori e rookie. Ed invece un rincorrersi di voci di mercato ha scombussolato la classe regina di domani ma forse anche oggi. La notizia di Quartararo promesso sposo in Honda nel 2027 con Jorge Martin al suo posto in Yamaha crea nuovi scenari ed un effetto domino che riguarda tutte le altre selle a cominciare da Pecco Bagnaia destinato a cambiare aria lontano da Ducati. Ne ha parlato anche una vecchia volpe del paddock come Carlo Pernat.

MotoGP 2027: Marquez, Acosta, Quartararo e Martin tutto in una notte

Provando a riavvolgere il nastro di queste ultime 24 ore folli per il mercato della MotoGP abbiamo in ordine sparso: Fabio Quartararo dato per sicuro in Honda il prossimo anno; Jorge Martin in uscita da Aprilia che andrà al posto del francese in Yamaha; Marc Marquez pronto a firmare, se non lo ha già fatto, il rinnovo con Ducati; l’accordo di Pedro Acosta con Ducati per correre al fianco del connazionale.

Quartararo aveva incontrato Aprilia

Tanti gli sliding doors di mercato che ci sono stati e che ci saranno. Tra quelli oramai alle spalle ci sarebbe stato l’offerta di Aprilia per portare El Diablo a Noale. A confermarlo sono stati Alberto Vergani e Carlo Pernat. Durante la diretta del podcast “Bar Sport” sul canale di GPOne, i due manager di vecchia data nel Motomondiale hanno fornito particolari importanti della trattativa: “c’è stata una trattativa e un incontro per portare Quartararo in Aprilia ma non c’è stato accordo sull’ingaggio, troppo alto, richiesto dal pilota”.

Che fine farà Bagnaia, Pernat: “Via da Ducati per colpa di Marquez”

Con il rinnovo di Marc Marquez e l’arrivo di Pedro Acosta, non c’è più spazio in Ducati per Bagnaia. Pecco dunque sfoglia la margherita. Tra le possibilità al vaglio del pilota due volte campione del mondo ci sarebbe quella logica di prendere una delle Desmosedici ufficiali della VR46. Ma è difficile che possa accettare di essere “declassato” a pilota non ufficiale. Per un campione del suo calibro tutte le alternative sono valide: Yamaha dove però dovrebbe convivere con Martin oppure la suggestione Aprilia al fianco di Bezzecchi, suo grande amico e compagno di scorribande con l’Academy.

Sempre nella diretta di cui sopra è proprio Carlo Pernat a sottolineare la necessità per Bagnaia di mettersi alle spalle il mondo Ducati: “Credo che Pecco voglia e debba cambiare aria. Non vuole più stare lì, in Ducati, e soprattutto avere Marquez compagno di squadra, l’ha sofferto tanto”.

Quartararo, bocca chiusa a Sepang

“Se ne sta parlando troppo! Siamo focalizzati su ciò che è alla nostra portata”. Così Fabio Quartararo ha risposto alle domande del sito ufficiale della MotoGP che lo ha ripreso al suo arrivo a Sepang dove dalla prossima settimana inizieranno i test della MotoGP ora impegnata con rookie e collaudatori. El Diablo ha fatto alla telecamera il gesto con le mani del troppo parlare e poi all’ennesima domanda sulla sua firma con Honda ha portato il dito alla bocca in segno di “silenzio”.

