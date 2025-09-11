Bagnaia sbotta contro i giornalisti: "Non si può dire niente". Lo sfogo con Marquez in un video infiamma già Misano

La MotoGP non conosce sosta. Almeno questa settimana. Il Motomondiale fa tappa nuovamente in Italia, a Misano, feudo di Valentino Rossi e dell’Accadamy VR46. Proprio da lì viene Bagnaia che spera in casa di ritrovare la magia persa quest’anno. Proprio il video di uno sfogo di Pecco sta facendo notizia in queste ore. Curioso che il due volte campione del mondo cerchi conforto in Marc Marquez che oltre a dargli qualche consiglio solleva la questione dei giornalisti e delle loro domande che fa sbottare il pilota torinese.
Lo sfogo di Bagnaia, i consigli di Marquez
A ridosso del Gran Premio di San Marino a Misano, la Ducati ha fatto uscire un nuovo episodio del visto e non visto della gara precedente, in questo Barcellona, dal titolo “Inside Ducati”. Tra tutti i retroscena della gara catalana c’è una parte in cui la domenica mattina i due piloti, Bagnaia e Marquez stanno raggiungendo il circuito di Montmelo e parlano tra di loro, addirittura Marc sta facendo colazione con una pasta.
Qui c’è lo sfogo di Bagnaia che parlando del sabato nero tra qualifiche (21°) e Sprint (un anonimo 14° posto ma solo per le cadute altrui) sottolinea come fatto per tutto il week end di andare piano e non riuscire a spiegarsi il perchè. Qui arriva il confronto con Marc che capisce le difficoltà del compagno, lo consiglia di resettare tutto, a partire da Misano e poi solleva la questione delle domande dei giornalisti come se fosse quello il vero problema di Pecco e non solo.
- Bagnaia: “L’anteriore chiude e non gira. È incredibile quanto forte andavo l’anno scorso e quanto piano vado adesso. E quando perdi confidenza è tutto così”.
- Marquez: “Devi arrivare in una pista e fare un reset. Misano è buona”.
- Bagnaia: “Già questa era buona”.
- Marquez: “Quando le domande dei giornalisti inizieranno a calare la situazione migliorerà”.
- Bagnaia: “Sicuro. Anche perché tanto oggi non si può dire un cazzo”.
Bagnaia, Misano ultima spiaggia
E se Marc Marquez non potrà vincere il Mondiale, almeno matematicamente, a Misano, Pecco Bagnaia proverà a invertire il trend di risultati negativi di questa estate. Dopo il disastroso sabato a Barcellona, la rimonta di domenica in gara ha regalato qualche spiraglio di ripresa sottolineata dallo stesso Gigi Dall’Igna. Nonostante anche in Ungheria fosse successa la stessa cosa salvo poi ripartire dal fondo al Montmelo, il torinese ci crede nella “magia” di Misano:
“Sempre speciale qui, cercheremo di goderci l’abbraccio di tutti i tifosi Ducati. Ci arriviamo motivati, in Catalunya abbiamo lottato, dopo la qualifica è stato un weekend in salita ma abbiamo anche chiuso in crescendo con una bella gara e rimonta domenica. Ripartiamo da queste buone sensazioni: continuiamo a lavorare sodo e sfruttiamo le caratteristiche della pista a nostro favore”.