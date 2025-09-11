Bagnaia sbotta contro i giornalisti: "Non si può dire niente". Lo sfogo con Marquez in un video infiamma già Misano

A ridosso del Gran Premio di San Marino a Misano, la Ducati ha fatto uscire un nuovo episodio del visto e non visto della gara precedente, in questo Barcellona, dal titolo “Inside Ducati”. Tra tutti i retroscena della gara catalana c’è una parte in cui la domenica mattina i due piloti, Bagnaia e Marquez stanno raggiungendo il circuito di Montmelo e parlano tra di loro, addirittura Marc sta facendo colazione con una pasta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Qui c’è lo sfogo di Bagnaia che parlando del sabato nero tra qualifiche (21°) e Sprint (un anonimo 14° posto ma solo per le cadute altrui) sottolinea come fatto per tutto il week end di andare piano e non riuscire a spiegarsi il perchè. Qui arriva il confronto con Marc che capisce le difficoltà del compagno, lo consiglia di resettare tutto, a partire da Misano e poi solleva la questione delle domande dei giornalisti come se fosse quello il vero problema di Pecco e non solo.