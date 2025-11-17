Bagnaia e Meda botta e risposta: "Difficile fare domande". Bezzecchi: "Che sfiga Pecco" e Marquez salta le vacanze

Mondiale MotoGP 2025 con Bezzecchi protagonista di un paio di divertenti siparietti con Di Giannantonio nel retropodio di Valencia, ma anche Bagnaia botta e risposta con Meda in diretta a Sky e Marquez che lavora sodo per tornare prima

Il Motomondiale 2025 è andato in archivio. La MotoGP ha già voltato pagina perchè siamo già entrati nel Mondiale 2026. Se non per il calendario almeno con la testa. Di test invece si tratta martedì con il primo shake down in vista del prossimo anno, sempre a Valencia, sempre al Ricardo Tormo. Restano però le parole, gli sguardi, le battute ancora calde o fresche, fate voi, del Gp della Comunità Valenciana.

Il siparietto di Guido Meda e Pecco Bagnaia in diretta a Sky, così come quello che ha offerto Marco Bezzecchi, non solo in pista ma anche nel retropodio con Di Giannantonio spalla perfetta; non quella malandata che sta curando Marc Marquez che ha fretta di tornare per difendere al meglio il titolo conquistato in assoluto dominio prima del ko in Indonesia.

Bagnaia, siparietto a Sky con Guido Meda

Il week end del GP di Valencia è stato un po’ la fotografia della stagione di Bagnaia. Partita male, finita peggio. Anche se a dire il vero, a inizio stagione Pecco, seppur senza battere Marc Marquez, spesso anche il fratello Alex, riusciva a salire con costanza sul podio, da metà stagione in poi è andato in crisi completa nel tentativo di rincorrere un feeling con la Ducati che, a parte Motegi e poche altre occasioni, ha più perso che trovato.

A Valencia ci si è messa pure la sfiga. Mai vista così tanta abbattersi su di un pilota. Il team Ducati che si dimentica di mettere la giusta quantità di benzina nel Q1 al sabato, poi la caduta nella Sprint quindi un’altra caduta ma stavolta per colpe di terzi, “la saetta bianca” come lo stesso Bagnaia ha definito Zarco “l’ottimista” che lo ha steso.

Pecco l’ha presa bene, almeno apparentemente. Sorridente e rilassato, forse perchè questo 2025 finalmente è finito, ai microfoni di Sky ha scherzato in più riprese: “I primi 25 secondi di gara sono stati buoni… ne ho passati 6” e anche dato vita a un bel siparietto, o botta e risposta con Guido Meda scatenando l’ilarità in studio:

Meda : “Difficile farti domande oggi”

: “Difficile farti domande oggi” Bagnaia : “Perchè difficile? Ho visto tutta la gara!”

: “Perchè difficile? Ho visto tutta la gara!” Meda: “Ah ok!”

Bezzecchi show con Di Giannantonio nel retro podio

Show in pista ma anche fuori. Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio sono stati i due protagonisti del Gp di Valencia, oltre al 2° classifica Raul Fernandez. Il Bez ha vinto, come una settimana fa a Portimao con grande autorevolezza guidando dal primo all’ultimo giro in testa confermando la bontà dell’Aprilia che praticamente ha tirato su da solo vista l’assenza di quel Martin che doveva essere punto di riferimento da campione del mondo.

Ottimo anche il Diggia terzo con un gran sorpasso su Acosta a due giri dalla fine. Oltre alla proposta di matrimonio alla sua Aprilia, il Bez con Di Giannantonio ha dato vita a un retropodio più che spettacolare commentando in diretta a suon di battute e qualche parolacciona che è giusto edulcorare quello che vedevano negli highlights della gara. Ad esempio il riferimento alla colorazione argentea sfoggiata da Alex Marquez in quanto 2° classificato nel mondiale

Bez: “Ma che tuta ha?”.

Diggia: “È argento oggi”.

Bez: “Perché?”.

Diggia: “Perché hanno fatto secondi”.

Bez: “Bella però”.

Diggia: “Devi far la moto bronzo, allora”.

Bez ride: “A me il bronzo fa schifo. Vale la pena solo farla oro. Meglio lasciarla così com’è a questo punto”

Ma il siparietto tra i due non si è esaurito qui e ha riguardato anche l’episodio di Morbidelli che nello schierarsi ha colpito la moto di Aleix Espargaro che si era fermato sulla sua piazzola, cadendo con la sua Ducati VR46 e fratturandosi la mano cosa che gli farà saltare i test di martedì.

Diggia: “Hai visto che è successo?”.

Bez: “Nooo, non è vero. No, contro Aleix Espargaro”.

Raul: “Eheh, sono amici loro”.

Bez: “Nooo, ma ha distrutto la moto”.

Bezzecchi dispiaciuto per Bagnaia

Ancora retropodio, ancora Bezzecchi e Di Giannantonio. Scorrono le immagini degli highlights della gara. E l’attenzione viene cattura a suon di “ohhhhh” dal contatto tra Zarco che tira giù Bagnaia nel primio giro. Non ci crede, nessuno, nemmeno Raul Fernandez che è lì con loro. E qui sempre il Bez si lascia ancor più andare per il suo amico dell’Academy e contro il francese: “Oh ma è un matto! Madonna che sfiga Pecco però!”

Marquez lavora duro per tornare

A Valencia c’era anche il campione del mondo Marc Marquez che è tornato a respirare l’aria dei box, della pista, della benzina e soprattutto è stato premiato nel corso dei FIM Awards 2025 col titolo mondiale ma anche il premio “Agostini” per il sorpasso più bello della stagione, il doppio sorpasso su Bagnaia e Alex Marquez ad Austin.

Nelle diverse interviste concesse al Ricardo Tormo il 9 campione del mondo ha sottolineato il percorso di guarigione dal brutto infortunio alla spalla dopo la caduta di Mandalika e di essere pronto a saltare le vacanze per tornare il prima possibile, già ai test di Malesia del prossimo anno:“Il recupero procede bene, spero in 2-3 settimane di iniziare la riabilitazione più dura – le sue parole a Sky – Torno a casa perché il recupero è la mia priorità: ho cancellato le vacanze di dicembre, sembra che l’inverno sia lungo ma in realtà non è così. Non ho tanto tempo”.