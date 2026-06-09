Dalla Spagna arriva clamorose indiscrezioni sulle condizioni non al meglio di Bagnaia, la mano sinistra fa ancora male dopo la caduta di Barcellona ma intanto la Ducati si coccola il ritorno vincente di Marquez

L’harakiri in casa Aprilia con la follia di Jorge Martin in partenza che ha tolto di mezzo tra gli altri l’altra RSV-GP di Bezzecchi ha riportato in alto la Ducati che pure in quella carambola ha perso Aldeguer e Di Giannantonio ma è tornata alla vittoria con Marc Marquez e sul podio con Bagnaia. Eppure proprio le condizioni di salute di Pecco destano qualche sospetto. Dalla Spagna arriva una clamorosa indiscrezione secondo cui il pilota di Ivrea non si sarebbe ripreso dalla caduta di Barcellona con Zarco. Borgo Panigale intanto si coccola Marquez e Tardozzi è convinto che recuperando Marc al 100% possa davvero tornare in corsa per il Mondiale.

Bagnaia infortunato? Pecco non al 100% dopo Barcellona

Nella gara a eliminazione di Balaton Park Bagnaia è salito sul podio, terzo anche se anni luce staccato dalla coppia al comando, Marquez e Acosta. Dopo un week end difficile, costretto al Q1 dopo un venerdì nelle retrovie, e una Sprint fuori dai punti, Pecco ha trovato il podio soprattutto grazie alla carambola della prima curva innestata dallo strike di Martin.

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Terzo come la settimana prima al Mugello. Non male anche se lontano dagli standard a cui Pecco ci aveva abituato fino a un paio di anni fa. E sulle sue perfomance peserebbe un ulteriore problema, di natura fisica. Secondo il giornalista spagnolo Roberto Montijo, Bagnaia non sarebbe al 100% dopo la rovinosa caduta che l’ha visto protagonista con Zarco e Marini a Barcellona tre settimane fa.

“Con l’incidente di Johann Zarco, tutti ci siamo preoccupati giustamente per lui, ma anche Pecco si è fatto male alla mano – ha detto nel corso del podcast TR MotoGP – Bagnaia ha la mano piuttosto malconcia e lo so perché me lo hanno detto di prima mano. Ce l’ha piuttosto compromessa. Già correva così la settimana scorsa a Mugello e lo ha rifatto a Balaton”.

La caduta di Bagnaia a Barcellona con Zarco

Meno di un mese in un quanto mai burrascoso Gran Premio di Catalunya, dopo la brutta caduta di Alex Marquez che ha causato la bandiera rossa, alla ripartenza, un altro brutto incidente ha funestato quella domenica a Barcellona. Alla prima curva entrano in collisione Bagnaia, Marini e Zarco. La Ducati si Pecco finisce per incocciare col pilota francese il cui piede sinistro resta incastrato nella Desmosedici #63.

Proprio Bagnaia si sbraccia, capendo che Zarco si è fatto male. Ed infatti il pilota francese riporta una frattura al perone sinistro e la rottura dei legamenti del ginocchio sinistro. Ma in quella circostanza anche Pecco si è fatto maluccio. Al di là dei giramenti di testa accusati alla seconda ripartenza per la botta presa, a preoccupare nelle ore e nei giorni successivi era stato il dolore al polso sinistro. E’ probabile che Pecco abbia stretto i denti al Mugello e in Ungheria e che ora con due settimane prima di Bruno possa recuperare al 100%.

Tardozzi si coccola Marquez

Ducati che però, come detto in incipit, al Balaton Park ha ritrovato il sorriso, la vittoria e soprattutto Marc Marquez che ha completato il week end perfetto vincendo Sprint e gara. Per la gioia di tutta la squadra di Borgo Panigale a cominciare da Davide Tardozzi: “Continuo a pensare che non sia ancora al 100%, e la cosa più importante è che torni in piena forma. Marc ha avuto un problema fisico significativo, che solo un campione come lui poteva superare e gestire come ha fatto. Siamo molto contenti del suo atteggiamento mentale, perché sappiamo perfettamente cosa ha passato e da cosa non si è ancora ripreso. È un campione che non molla mai“

Con l’ein plein in Ungheria, Marquez ha recuperato tantissimi punti a Bezzecchi nella classifica mondiale. Sono 180 per il Bez, 108 per Marc: 72 lunghezze che considerando le tante gare e Sprint ancora da disputare non sono una grande distanza, Tardozzi questo lo sa: “Non è normale recuperare 30 punti dal leader del campionato. Bezzecchi ha avuto una sfortuna incredibile. Fortuna e sfortuna fanno parte anche del Campionato del Mondo. Noi abbiamo avuto sfortuna, Marc ha dovuto saltare alcune gare e ha perso punti, ma, detto questo, l’importante è che torni in piena forma e che affrontiamo una gara alla volta. Poi, inizieremo a pensare a dove ci troviamo“.