MotoGP, il momento no di Bagnaia continua: Pecco vittima di insulti sui social. La sentenza di Biaggi: “E’ in confusione”

Il due volte campione del Mondo finisce nel mirino dei fan di Razgatlioglu dopo un post su Bulega. Biaggi non esclude un addio alla Ducati Factory: “E’ una situazione molto complicata”

Il momento nero di Pecco Bagnaia. Una stagione che definire deludente per il pilota italiano è decisamente un eufemismo. Ma ora il problema principale riguarda il futuro e capire se sarà ancora tinto di rosso con i colori ufficiali della Ducati oppure se a fine 2025 arriverà una decisione che avrebbe del clamoroso.

Il possibile addio alla Ducati

C’è grande incertezza nel futuro di Pecco Bagnaia, la sua permanenza in Ducati Factory è in dubbio dopo una stagione complicatissima e con la casa di Borgo Panigale che sembra intenzionata a puntare forte su Marquez. A provare a tracciare un quadro di quello che sta avvenendo ci prova anche una leggenda della MotoGp come Max Biaggi che nel corso di un’intervista a RTL 102.5 prova a fare un quadro della situazione: “Permanenza nel team factory? Non ci metterei la mano sul fuoco. Le case cercano sempre di portare avanti giovani piloti con cui dare continuità. E’ possibile pensare che Francesco sia spostato in un team satellite ma ha un contratto con la formazione factory quindi potrebbe essere difficile immaginare un’altra soluzione”.

La confusione di Pecco

E’ lo stesso Max Biaggi a rivelare che in questo momento intorno al pilota italiano e forse anche alla stessa Ducati c’è confusione e incertezza. La stagione, molto più che deludente, sembra essere diventata un problema difficile da gestire per Pecco che però tra qualche settimana potrebbe essere chiamato a una decisione importante: “Di solito si dice che due indizi rappresentino una prova. In questo caso però ci sono pochi indizi e addirittura confusi. Inoltre quando si chiede un chiarimento, in Ducati non si esprimono e Bagnaia non parla con un linguaggio comprensibile. E’ difficile capire anche per noi che siamo all’interno del paddock”.

Il post di MemasGP

Pecco non lo fa in prima persona, ma evidentemente sui suoi canali social è successo qualcosa nelle ultime ore. Il due volte campione del mondo della MotoGP, nei giorni, scorsi ha fatto i complimenti a Bulega per il trionfo in Superbike e a quanto pare i fan del rivale Razgatlioglu, non l’hanno presa bene. Ad andare all’attacco non è Bagnaia che si limita a condividere un post apparso sulla pagina di MemasGP. “Se pensate a quanto possa essere stupido l’essere umano, pensate che i profili social di Bagnaia sono stati inondati di insulti da parte di tifosi di Razgatlioglu solo per aver messo una storia con cui si congratula per la stagione fatta da Bulega. E tra l’altro il post più inondato di insulti è quello della foto del suo matrimonio. Lo stesso Razgatlioglu, per spegnere il fuoco, ha dovuto mettere un post per chiudere ogni polemica”.