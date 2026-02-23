Bagnaia, Marquez, Acosta e Quartararo: niente annunci di Ducati, Yamaha e Honda. La protesta violata da Aprilia

I tasselli del mercato MotoGP 2027 sono quasi tutti al loro posto ma non ci sono ufficializzazioni del rinnovo di Marquez, di Quartararo in Honda, Bagnaia in Aprilia e così via. I Team protestano contro con Dorna

I tasselli sono andati tutti o quasi a posto, il mosaico sarebbe anche completo. Ma di annunci nemmeno l’ombra a parte uno. A meno di una settimana dall’inizio del Mondiale la MotoGP vive un momento paradossale. Tutti sanno tutto del mercato piloti del campionato 2027 ma non ci sono ufficializzazioni. Eppure il rinnovo di Marquez, Bagnaia in Aprilia, Quartararo alla Honda, Pedro Acosta in Ducati sono già cose fatte. Ma perchè? Pare ci sia un motivo. E sembra che l’annuncio sul rinnovo di Bezzecchi da parte di Aprilia abbia in parte violato un accordo tacito tra i costruttori.

Mercato MotoGP: tutto fatto, mancano le ufficiliatà

Carnevale è alle spalle eppure l’aforisma “il segreto di Pulcinella” calza a pennello per questo momento surreale in MotoGP. Alle porte c’è il Gran Premio di Thailandia che aprirà il Mondiale 2026. Eppure c’è già il mosaico dei movimenti di mercato piloti 2027 che di fatti è andato a posto in quasi tutti i suoi tasselli.

È il caso del rinnovo di Marc Marquez con la Ducati e dell’arrivo di Pedro Acosta, che prenderà il posto di Pecco Bagnaia “costringendo” il due volte campione ad accettare il corteggiamento di Aprilia preferita a Yamaha specie dopo le difficoltà palesate dalle nuove M1 nei recenti test.

E poi in risposta al passaggio di Fabio Quartararo alla Honda, la Yamaha si è assicurata Jorge Martín, in attesa della conferma di chi affiancherà il campione del mondo 2024. La KTM, nel frattempo, ha già finalizzato la promozione di Maverick Viñales dal suo team satellite (Tech3), che condividerà il box con Alex Márquez in uscita dal radar Ducati lasciando il Team Gresini.

Accordi con Dorna alla base del ritardo dei team sul mercato

Secondo il sito spagnolo di Motorsport.com dietro il silenzio da parte dei team ufficiali ci sarebbe una strategia concordata dai membri della Manufacturers’ Association (MSMA), che da mesi, ormai quasi un anno, stanno negoziando con Dorna, ora ribattezzata MotoGP Sports Entertainment, quello che sarebbe l’equivalente del Patto della Concordia nella Formula 1.

Si tratta del contratto che stabilisce il compenso derivante dallo sfruttamento dei diritti commerciali del campionato, principalmente diritti televisivi. L’attuale accordo tra il promotore e i partecipanti scade alla fine di questa stagione e il tira e molla per la firma del nuovo, che dovrà coprire il periodo compreso tra il 2027 e il 2031, rimane irrisolto.

In questa situazione, i team preferiscono non rendere pubblici i nomi dei loro piloti in vista del 2027 , perché al momento non esiste alcun documento che li colleghi alla competizione in quella data.

Rinnovo Bezzecchi di Aprilia mal visto dagli altri team

Sempre secondo il giornalista spagnolo Oriol Puigdemont l’annuncio da parte di Aprilia del rinnovo di Marco Bezzecchi con tanto di messa in scena di un vero e proprio matrimonio tra il Bez e la sua moto, il giorno prima dell’inizio dei test a Sepang, avrebbe un po’ irritato gli altri costruttori. Intanto martedì, a pochi giorni dall’inizio del Mondiale, proprio a Buriram è previsto un nuovo incontro tra l’associazione dei costruttori Paolo Pavesio (Yamaha), Massimo Rivola (Aprilia) e Pit Beirer (KTM), Gigi Dall’Igna (Ducati) col chairman Dorna, Carmelo Ezpeleta,