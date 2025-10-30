Bagnaia insulta Marquez: "Testa di...", video inedito e Bulega avvisa Ducati: "No brutte figure"

Nel video inedito "Inside Ducati" sul GP di Malesia tutti i retroscena della gara di Sepang con Bagnaia che manda a quel paese l'assente Marquez alla vittoria nella Sprint e al ritiro in gara. Intanto Bulega parla della chance di correre a Portimao

Il visto e non visto del Gran Premio di Malesia è stato rilasciato dalla Ducati nel classico appuntamento di metà settimana post week end di gara con “Inside”, il dietro le quinte del team ufficiale di Borgo Panigale. Sepang è stata dolceamara per Bagnaia e per tutta la scuderia di Gigi Dall’Igna che ha sì vinto la Sprint di sabato salvo poi ritirarsi la domenica per la foratura di Pecco, in parte compensata dalla vittoria comunque di una Desmosedici, la Gresini di Alex Marquez.

Il tutto mentre il fratello Marc, a casa a leccarsi ancora le ferite di Mandalika veniva sbeffeggiato dallo stesso Bagnaia e Bulega qui in Italia preparava il tanto atteso test di queste ore sulla GP25 dello spagnolo in vista di una grossa chance in MotoGP a Portimao e poi a Valencia. Ma con un solo obiettivo.

Bagnaia a Marquez: “Testa di ca..o!”

Ducati ha pubblicato un nuovo episodio della serie “Inside“, che presenta filmati inediti di ogni week end di gara del calendario di MotoGP. In particolare in questo caso il Gran Premio della Malesia, in cui la squadra italiana ha vissuto un’altalena di emozioni. Il filmato parte direttamente dal media day di Sepang. A Bagnaia è stato chiesto dell’assenza definitiva di Marc Márquez per il resto di fine stagione compresi i test 2026 due giorni dopo il GP di Valencia ultima gara del Mondiale: “Sarebbe meglio se fosse lì, ma non è necessario che torni presto. Sta affrontando un infortunio al braccio che è già abbastanza complicato. Sta prendendo le cose con calma. È il modo giusto di farlo. Sicuramente ci avrebbe aiutato a testare le cose per il prossimo anno” le parole di Pecco.

Più tardi, diversi ingegneri di Marc sono stati visti parlare e scherzare con lui tramite videochiamata: “Senza di te Mattia non mangia più” viene detto allo spagnolo. In quel momento Bagnaia si è avvicinato per salutare e prendere in giro il nove volte campione del mondo costretto a casa dall’infortunio: “C’è una testa di ca..o qui. Ci ha lasciati soli… Ciao Marc!”, ha detto con un sorriso.

La trasformazione di Pecco

Il video ripercorre le varie tappe del fine settimana malese iniziato malissimo per Bagnaia eliminato nelle prequalifiche e costretto al Q2 ma poi cambiato. E mostra anche le indicazioni ai tecnici e a Dall’Igna in persona da parte di Pecco: “Non riesco a appoggiarmi al posteriore. Quando ci riesco e spingo un po’ di più… inizio a perdere la moto”. Anche Michele Pirro , il pilota che ha sostituito Marc Márquez, ha avuto grandi difficoltà chiudendo ultimo.

Il sabato è cambiato tutto nonostante le difficoltà di Pecco: “Non riesco a essere costante perché sono andato largo”. Ma poi è arrivata la pole e allora tutto il team, da Tardozzi a Dall’Igna hanno celebrato Bagnaia: “Siamo migliorati dalla Q1 alla Q2. Sono riuscito a frenare meglio, e questo è il passo più importante”, ha spiegato Pecco, “Sai che devi fare un miracolo, come hai fatto in diverse occasioni”, gli ha detto il suo ingegnere prima della Sprint. E così è stato: vittoria!

La foratura: “Non va mai bene niente”

“È come se avessi una gomma a terra”. Le parole sono quelle di Bagnaia quando torna ai box dopo la foratura che gli ha fatto concludere in anticipo la sua domenica malese. “Non avevo molto margine fin dall’inizio, ma potevo frenare molto forte. Sapevo difendermi abbastanza bene. Ma una volta che ho iniziato a muovermi… non riuscivo più a curvare e dovevo curvare molto il posteriore. Quest’anno le cose non funzionano, per qualche motivo ” la sua spiegazione di un’altra domenica storta dopo Indonesia e Australia, terzo “zero” di fila in gara.