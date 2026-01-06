Bagnaia in caduta libera: "Distrutto da Marquez", la stroncatura. Marc, Pecco e Bezzecchi in pista dopo la Befana

I piloti della MotoGP mordono il freno per tornare in pista, ecco quando lo faranno Marquez, Bagnaia, Bezzecchi, Marini, Di Giannantonio e Morbidelli. Intanto Pol Espargaro è duro verso Pecco

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

L’Epifania tutte le feste porta via. I vecchi adagi funzionano sempre. Anche la MotoGP ha iniziato un suo countdown verso la nuova stagione. Mancano oramai meno di due mesi al via del Motomondiale 2026, a cavallo tra febbraio e marzo in Thailandia. Prima ci saranno i test ufficiali. Ma già nei prossimi giorni i piloti cominceranno a girare con le derivate di serie. Grande attesa per il ritorno di pista di Marc Marquez, col fratello Alex, poi sarà la volta di Bagnaia, Bezzecchi e gli altri della VR46 Academy.

Intanto dopo il miss match dello scorso anno arriva l’ennesima stroncatura per Pecco. Stavolta a esprimersi in maniera netta sul confronto con Marquez è stato Pol Espargaro che non sembra dare grosse chance al campione torinese.

Marquez ci siamo, in pista a Valencia

Prima la bici, poi il motocross, addirittura una giornata sui kart. Finalmente è arrivato per Marc Marquez di tornare in pista. L’appuntamento è fissato per l’8 e il 9 gennaio sul tracciato di Aspar Martinez a Valencia. Il campione del mondo della MotoGP scenderà in pista con una derivata di serie, la Ducati Panigale V4-S e anche con la V2. Con lui ci sarà il fratello Alex vice campione mondiale 2025.

Il test sancirà a tutti gli effetti il ritorno in pista di Marquez a tre mesi dall’incidente nel GP in Indonesia che gli ha messo fuori uso la spalla e costretto all’ennesimo intervento saltando le ultime gare del campionato, fortunatamente a titolo già conquistato una settimana prima a Motegi.

Come riportato da GPOne, quella di Valencia potrebbe non essere l’unica uscita di Marquez prima dei test ufficiali di Sepang. Infatti a fine gennaio ci saranno dei test della Superbike a Portimao. Nel caso il 93 potrebbe unirsi ai piloti delle derivate come accaduto due anni fa.

Bagnaia, Bezzecchi e i piloti VR46 a Mandalika

E se i fratelli Marquez torneranno presto in pista, non è da meno la pattuglia degli italiani. E quando si parla di Italia in MotoGP, il riferimento immediato è alla VR46 Academy. Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, Luca Marini e Fabio di Giannantonio si ritroveranno a Mandalika a fine mese per una tre giorni di allenamento anche in questo caso con derivate di serie.

Ognuno di loro con le rispettiva marche: Bagnaia, Morbidelli e Di Giannantonio su una Panigale V4-S; Bezzecchi sull’Aprilia RSV4 e Luca Marini con la Honda CBR 1000 RR-R. Probabile anche la presenza di Celestino Vietti che aveva preso parte alla giornata di test MotoGP di Valencia il martedì dopo la fine del mondiale, al posto dell’infortunato Morbidelli.

Pol Espargaro demolisce Bagnaia

Intanto continuano le riflessioni dall’esterno su quel che è stato il 2025. Il mancato confronto in seno alla Ducati tra Marc Marquez dominatore assoluto della stagione e Francesco Bagnaia finito alla deriva dopo aver sfiorato per pochi punti il 3° titolo di fila l’anno prima.

Dopo diverse stroncature, a dare il suo giudizio definitivo un altro spagnolo, l’ex pilota Pol Espargaro, fratello di Aleix che ha appena lasciato il ciclismo per tornare a dedicarsi al ruolo di tester della Honda: “Una situazione del genere finisce per trascinarti a fondo, amplificando ogni difficoltà. Non riesci a intravedere una soluzione e continui a scendere sempre più giù: è questo il momento che sta vivendo Pecco. E il punto più basso non è ancora arrivato. Marc, in queste condizioni, è capace di distruggerti“.